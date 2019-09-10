18 сентября состоится общеобластной целевой прием граждан, посвященный вопросам оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО

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В целевом приеме граждан примут участие члены Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном, представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройРесурс».На территории городских округов Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Чапаевск, в муниципальных районах проведение целевого приема граждан будет осуществляться в помещениях администраций силами сотрудников аппарата и общественных помощников Уполномоченного, с участием представителей органов местного самоуправления, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройРесурс».Запись на прием граждан осуществляется администрациями соответствующих муниципальных образований.Адреса мест и период проведения приёма граждан в муниципальных образования Самарской области по вопросам реализации прав граждан на жилище в части оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 18.09.2019 г.