27 сентября - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

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27 сентября 2019 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области в рамках проводимого Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи организует проведение приёма граждан.Прием проведут сотрудники аппарата и адвокаты - члены Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Самарской области. Бесплатная юридическая помощь гражданам будет оказываться в виде правовых консультаций в устной форме.Место проведения приема: г. Самара, ул. Маяковского, 20.Время проведения: с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).