10 причин приехать на 10-й Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлу
27 июня 2019 13:56
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29 июня село Камышла Самарской области станет центром большого национального праздника – Х Всероссийского сельского Сабантуя. На празднование ожидается приезд 500 делегатов из 30 регионов Российской Федерации, по предварительным расчётам, этот сабантуй посетит более 20 тысяч зрителей.
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское – уникальные в своём роде постройки, отражающие жизнь, быт, культуру, традиции народов Поволжья и Урала.
В подворье Республики Башкортостан гости познакомятся с культурой и традициями башкирского народа. Здесь будет представлена юрта, в которой они увидят быт кочевых башкир, национальную кухню, выставку хозяйственной утвари. На территории подворья пройдут мастер-классы по приготовлению башкирских напитков и блюд, плетению ленты из лыка, ткачеству паласов и ковров из шерсти; организована продажа продукции пчеловодства и знаменитого кумыса. Для гостей на протяжении всего праздника будут работать фотозоны, посвящённые культуре и быту башкирского народа, а также 100-летию Республики Башкортостан.
Экспозицию Кукморского района Республики Татарстан открывает дом-изба, где представлены элементы декора и украшения татарской избы XIX века. В павильоне представлены изделия мастеров валяния, которым издревле славятся татары, – валяная обувь. Здесь гости Сабантуя познакомятся с прошлым и настоящим этого ремесла, в особенности со знаменитыми кукморскими валенками. На территории подворья, напротив экспозиции валяльно-войлочного комбината, расположится выставка изделий из войлока и пройдёт дефиле костюмов арт-студии «Войлок фэшн» детской школы искусств. В павильоне будут представлены изделия кукморской швейной фабрики – лыжные костюмы, детские куртки, комбинезоны. На территории подворья будут печь блины и наливать горячий чай из самовара. Здесь же будут проходить мастер-классы по вышиванию и вязанию, плетению из лозы. Центральную площадку подворья украсят деревянные скульптуры и макеты сказочных персонажей из произведений знаменитых татарских авторов.
Самарское подворье, символизирующее историю края, поделено на три части. В «Исторической крепости» гости Сабантуя познакомятся с прошлым, традициями, народным творчеством самарской земли, погрузятся в хороводно-песенную культуру и атмосферу ремёсел и народных гуляний. Вторая часть – «Самара купеческая» – перенесёт во времена уютных самарских двориков и просторных площадей, известных архитектурных образов Самары. В самой крупной постройке, символизирующей Самарский академический театр оперы и балета, расположено уютное кафе, где гостей праздника ждут угощения. Третья часть подворья – «Устремлённый в будущее» – динамичное пространство, посвящённое технологическому аспекту региона. Здесь расположены павильоны передовых самарских предприятий. Также эта часть подворья будет посвящена Чемпионату мира по футболу – 2018, матчи которого проходили в Самаре. Все три части Самарского подворья объединены пешеходной зоной, форма которой олицетворяет Волгу и знаменитую самарскую набережную.
Грандиозное культурно-массовое действие развернётся на Сабантуе в Камышле 29 июня! Только участников творческих программ – две тысячи человек! Это известные артисты и лучшие творческие коллективы Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, певцы, гимнасты, вокалисты молодёжных групп и самодеятельные коллективы Самарской области, театральные артисты. Концертная программа состоит из театрализованного пролога, который восхваляет Волгу-матушку, объединяющую народы Поволжья, а также труд земледельца-хлебороба. Ведь сабантуй в переводе означает «свадьба плуга».
Торжественно откроет Х Всероссийский сельский Сабантуй театрализованное действо – обряд «Сбор подарков Сабантуя». Перед зрителями появятся украшенные лентами, полотенцами, колокольчиками подводы, запряженные лошадьми. К каждой телеге прикреплён длинный шест, увитый подарками Сабантуя. На первой телеге – молодец, растянувший звонкую гармонь, а также девушки-красавицы в национальных нарядах и удалые парни; на второй – эби и бабай – бабушка и дедушка, между ними – огромный медный самовар, из трубы которого идёт дым; а на третьей телеге – детвора и две огромные бочки с надписью «мёд» и «кумыз»… Все спешат на Сабантуй – праздник древний и вечно молодой, праздник, на котором раскрывается душа народа!
Пролог «Ответное слово Самарской области» представляет собой постановочное действие из пяти блоков, предполагающее непрерывную тематическую вокально-хореографическую постановку в сопровождении оркестра народных инструментов Государственного Волжского русского народного хора им. П.Милославова и муниципального концертного духового оркестра.
Ближе к вечеру перед гостями выступит шоу «Автородео», которое заработало всероссийскую известность эффектными трюками на отечественных автомобилях. «Восьмерки» на «пятерке», джигитовка на «Весте» и ещё десятки манёвров, какие не увидишь на городских трассах.
В день проведения Сабантуя на площади перед местным домом культуры откроют бюст татарскому поэту, участнику Великой Отечественной войны, жителю села Камышла Энверу Давыдову, стихи которого в татарских сёлах знают и учат в школе, а поэтические сборники есть в каждом татарском доме.
Впервые в истории проведения всероссийских и федеральных сабантуев «Центром разведения лошадей татарской пароды» (ИП Набиуллин Фарит Мисбахович) Самарской области от Татарстана будет преподнесён необычный подарок – годовалый жеребец татарской породы, выращенный на конном дворе «Алкамай» фермера Фарита Мисбаховича из посёлка Карабаш Лениногорского района. Татарская порода лошадей обладает недюжинной физической силой и выносливостью, эти животные способны преодолевать огромные расстояния без остановки, они умные и послушные, откликаются на команды наездника и легко управляемы. Жеребца планируется разместить на конезаводе «Самарский», лучшем предприятии Красноярского района 2018 года, в посёлке Конезавод. Жеребца зовут «Сак-сок».
Венцом любого сабантуя является борьба «кэрэш» – традиционный вид борьбы у тюркских народов. Это единоборства на кушаках (поясах), в которых перед борцом стоит цель положить соперника на спину применением какого-либо из разрешённых приемов. Победитель «кэрэш» – батыр – получит на Всероссийском сельском сабантуе главный приз – барана и автомобиль. Награждение батыра состоится на главной сцене.
Соревнования по армрестлингу будут проводиться как среди мужчин, так и среди женщин в нескольких весовых категориях.
Гостей ждут традиционные национальные игры и забавы на площади, которые никого не оставят равнодушным: бег в мешке (капчык йөгереш), бег с коромыслом (көянтә йөгереш), разбивание с завязанными глазами горшков (чүлмәк вату), монета в катыке, бой мешками (әтәчләр талашуы) и многие другие.
С 10:00 до 16:00 на ипподроме села Камышла будут проходить скачки – яркое, захватывающее зрелище! Знатоки утверждают, что скачки на праздниках бывают более зрелищными, чем на официальных ипподромах. Они не носят чисто спортивный характер, а потому более душевные. Хотя побороться будет за что! В 13:00 будет объявлен заезд на приз Губернатора Самарской области. Для участия в скачках заявилось более 100 наездников из самых разных регионов.
Также все желающие смогут попробовать разнообразные национальные блюда, сообщает пресс-служба облправительства.
Отметим, что Сабантуй могут признать объектом культурного наследия ЮНЕСКО
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