10 причин приехать на 10-й Всероссийский сельский Сабантуй в Камышлу

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29 июня село Камышла Самарской области станет центром большого национального праздника – Х Всероссийского сельского Сабантуя. На празднование ожидается приезд 500 делегатов из 30 регионов Российской Федерации, по предварительным расчётам, этот сабантуй посетит более 20 тысяч зрителей.Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское – уникальные в своём роде постройки, отражающие жизнь, быт, культуру, традиции народов Поволжья и Урала.В подворье Республики Башкортостан гости познакомятся с культурой и традициями башкирского народа. Здесь будет представлена юрта, в которой они увидят быт кочевых башкир, национальную кухню, выставку хозяйственной утвари. На территории подворья пройдут мастер-классы по приготовлению башкирских напитков и блюд, плетению ленты из лыка, ткачеству паласов и ковров из шерсти; организована продажа продукции пчеловодства и знаменитого кумыса. Для гостей на протяжении всего праздника будут работать фотозоны, посвящённые культуре и быту башкирского народа, а также 100-летию Республики Башкортостан.Экспозицию Кукморского района Республики Татарстан открывает дом-изба, где представлены элементы декора и украшения татарской избы XIX века. В павильоне представлены изделия мастеров валяния, которым издревле славятся татары, – валяная обувь. Здесь гости Сабантуя познакомятся с прошлым и настоящим этого ремесла, в особенности со знаменитыми кукморскими валенками. На территории подворья, напротив экспозиции валяльно-войлочного комбината, расположится выставка изделий из войлока и пройдёт дефиле костюмов арт-студии «Войлок фэшн» детской школы искусств. В павильоне будут представлены изделия кукморской швейной фабрики – лыжные костюмы, детские куртки, комбинезоны. На территории подворья будут печь блины и наливать горячий чай из самовара. Здесь же будут проходить мастер-классы по вышиванию и вязанию, плетению из лозы. Центральную площадку подворья украсят деревянные скульптуры и макеты сказочных персонажей из произведений знаменитых татарских авторов.Самарское подворье, символизирующее историю края, поделено на три части. В «Исторической крепости» гости Сабантуя познакомятся с прошлым, традициями, народным творчеством самарской земли, погрузятся в хороводно-песенную культуру и атмосферу ремёсел и народных гуляний. Вторая часть – «Самара купеческая» – перенесёт во времена уютных самарских двориков и просторных площадей, известных архитектурных образов Самары. В самой крупной постройке, символизирующей Самарский академический театр оперы и балета, расположено уютное кафе, где гостей праздника ждут угощения. Третья часть подворья – «Устремлённый в будущее» – динамичное пространство, посвящённое технологическому аспекту региона. Здесь расположены павильоны передовых самарских предприятий. Также эта часть подворья будет посвящена Чемпионату мира по футболу – 2018, матчи которого проходили в Самаре. Все три части Самарского подворья объединены пешеходной зоной, форма которой олицетворяет Волгу и знаменитую самарскую набережную.Грандиозное культурно-массовое действие развернётся на Сабантуе в Камышле 29 июня! Только участников творческих программ – две тысячи человек! Это известные артисты и лучшие творческие коллективы Самарской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, певцы, гимнасты, вокалисты молодёжных групп и самодеятельные коллективы Самарской области, театральные артисты. Концертная программа состоит из театрализованного пролога, который восхваляет Волгу-матушку, объединяющую народы Поволжья, а также труд земледельца-хлебороба. Ведь сабантуй в переводе означает «свадьба плуга».Торжественно откроет Х Всероссийский сельский Сабантуй театрализованное действо – обряд «Сбор подарков Сабантуя». Перед зрителями появятся украшенные лентами, полотенцами, колокольчиками подводы, запряженные лошадьми. К каждой телеге прикреплён длинный шест, увитый подарками Сабантуя. На первой телеге – молодец, растянувший звонкую гармонь, а также девушки-красавицы в национальных нарядах и удалые парни; на второй – эби и бабай – бабушка и дедушка, между ними – огромный медный самовар, из трубы которого идёт дым; а на третьей телеге – детвора и две огромные бочки с надписью «мёд» и «кумыз»… Все спешат на Сабантуй – праздник древний и вечно молодой, праздник, на котором раскрывается душа народа!Пролог «Ответное слово Самарской области» представляет собой постановочное действие из пяти блоков, предполагающее непрерывную тематическую вокально-хореографическую постановку в сопровождении оркестра народных инструментов Государственного Волжского русского народного хора им. П.Милославова и муниципального концертного духового оркестра.Ближе к вечеру перед гостями выступит шоу «Автородео», которое заработало всероссийскую известность эффектными трюками на отечественных автомобилях. «Восьмерки» на «пятерке», джигитовка на «Весте» и ещё десятки манёвров, какие не увидишь на городских трассах.В день проведения Сабантуя на площади перед местным домом культуры откроют бюст татарскому поэту, участнику Великой Отечественной войны, жителю села Камышла Энверу Давыдову, стихи которого в татарских сёлах знают и учат в школе, а поэтические сборники есть в каждом татарском доме.Впервые в истории проведения всероссийских и федеральных сабантуев «Центром разведения лошадей татарской пароды» (ИП Набиуллин Фарит Мисбахович) Самарской области от Татарстана будет преподнесён необычный подарок – годовалый жеребец татарской породы, выращенный на конном дворе «Алкамай» фермера Фарита Мисбаховича из посёлка Карабаш Лениногорского района. Татарская порода лошадей обладает недюжинной физической силой и выносливостью, эти животные способны преодолевать огромные расстояния без остановки, они умные и послушные, откликаются на команды наездника и легко управляемы. Жеребца планируется разместить на конезаводе «Самарский», лучшем предприятии Красноярского района 2018 года, в посёлке Конезавод. Жеребца зовут «Сак-сок».Венцом любого сабантуя является борьба «кэрэш» – традиционный вид борьбы у тюркских народов. Это единоборства на кушаках (поясах), в которых перед борцом стоит цель положить соперника на спину применением какого-либо из разрешённых приемов. Победитель «кэрэш» – батыр – получит на Всероссийском сельском сабантуе главный приз – барана и автомобиль. Награждение батыра состоится на главной сцене.Соревнования по армрестлингу будут проводиться как среди мужчин, так и среди женщин в нескольких весовых категориях.Гостей ждут традиционные национальные игры и забавы на площади, которые никого не оставят равнодушным: бег в мешке (капчык йөгереш), бег с коромыслом (көянтә йөгереш), разбивание с завязанными глазами горшков (чүлмәк вату), монета в катыке, бой мешками (әтәчләр талашуы) и многие другие.С 10:00 до 16:00 на ипподроме села Камышла будут проходить скачки – яркое, захватывающее зрелище! Знатоки утверждают, что скачки на праздниках бывают более зрелищными, чем на официальных ипподромах. Они не носят чисто спортивный характер, а потому более душевные. Хотя побороться будет за что! В 13:00 будет объявлен заезд на приз Губернатора Самарской области. Для участия в скачках заявилось более 100 наездников из самых разных регионов.Также все желающие смогут попробовать разнообразные национальные блюда, сообщает пресс-служба облправительства.Отметим, что Сабантуй могут признать объектом культурного наследия ЮНЕСКО0+