31 мая в Самаре пройдет Единый день юридической помощи для обманутых дольщиков

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31 мая 2019 года Партия «Единая Россия» совместно с Ассоциацией юристов России и представителями Министерства строительства Самарской области проведет Единый день юридической помощи для участников долевого строительства многоквартирных домов, права которых были нарушены.Консультации пройдут в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия», в отделениях Местных общественных приемных Партии, а также в обособленных подразделениях ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области».Предварительная запись по телефону : 260-18-18; 264-82-30."