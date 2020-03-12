12 марта Самарская область отмечает 155-летие открытия первого в России губернского Земского собрания

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Ровно 155 лет назад, 12 марта 1865 года, в Самаре начало работу первое в России губернское Земское собрание, которое стало прообразом современного законодательного органа власти. Открывая собрание, губернатор Николай Мансуров сказал: «Я горжусь, что открываю первое губернское Земское собрание в империи».20 октября 1875 года с торжественным молебном и речами отцов города в Са­маре состоялось открытие Губернской земской больницыЗа годы своего существования Самарскому земству удалось осуществить немало значительных дел, особенно в развитии народного образования и медицины. Были открыты сельскохозяйственные, ремесленные, фельдшерско-акушерские школы, Высший политехнический институт, Учительский институт, 14 женских гимназий. В 1912 году в губернии уже работали 110 больниц.После 1917 года на смену Самарскому земству пришли Советы рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов, с 1936 года – Советы депутатов трудящихся, с 1977 года – Советы народных депутатов. Они решали задачи в сферах промышленности, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, торговли и других.Выпускницы Самарской земской школы сельских учительниц 28 июня 1994 года вошло в летопись политической истории губернии как начало деятельности Самарской Губернской Думы. Губернские земцы открывали дорогу началам демократии. Губернские депутаты углубляют и развивают ее принципы, продолжают заложенные 155 лет назад традиции парламентаризма.Открытость, гласность, привлечение широких слоев общественности к решению актуальных проблем – вот те традиции Самарского земства, которые живут в работе сегодняшней Самарской Губернской Думы. Для депутатов всех 6-ти созывов, а это ровно 157 человек, главными приоритетами в работе были и остаются открытый диалог с гражданским обществом и повышение качества законотворческого процесса.Огромный личный вклад в становление областного парламента и развитие регионального законодательства внес председатель Думы 1-2-го созывов, первый Почетный председатель Самарской Губернской Думы Леон Ковальский. Более 17 лет в 3-6-м созывах Думу возглавлял Виктор Сазонов, имя которого навсегда вошло в историю Самарской области.Вот уже более четверти века Самарская Губернская Дума ведет большую работу по законодательному обеспечению социально-экономического развития Самарской области и повышению уровня жизни людей. Данная работа ведется по трем основным направлениям. Первое – это постоянное конструктивное взаимодействие с Губернатором и Правительством Самарской области. Второе – плодотворное сотрудничество со всем депутатским корпусом губернии, а это – более 3 500 депутатов городских округов, муниципальных образований и поселений Самарской области. Третье направление – это тесное взаимодействие с Общественной палатой Самарской области и широкими слоями гражданского общества. При Думе работают Совет некоммерческих организаций, Общественный молодежный парламент, другие общественные структуры.В результате Самарская Губернская Дума стала реальной площадкой для открытого диалога власти и общества, местом обсуждения самых острых вопросов, которые волнуют людей.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: «Слаженная работа, которая стала традицией во взаимоотношениях Правительства Самарской области и Губернской Думы, позволяет нам достичь эффективных результатов, способствует принятию эффективных решений в интересах жителей Самарской области, наших земляков».Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий КотельниковПредседатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников подчеркнул: «Сегодня Самарская область участвует в реализации всех 12-ти национальных проектов, которые инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин. Депутаты Самарской Губернской Думы законодательно обеспечивают реализацию национальных проектов на территории Самарской области. Законодательная и исполнительная власти региона действуют синхронно, гармонично и в тесном взаимодействии. Это идет только на пользу гражданам Самарской области. И всё, что делается в губернии, делается на благо людей».