13 июля в Самаре пройдёт карнавал в честь Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
9 июля 2019 13:45
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Наш регион во время мундиаля посетили более 500 тысяч человек из 140 стран мира.
Год назад мечта миллионов российский болельщиков стала явью – в России и в Самаре прошёл Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России — лучший в истории мирового футбола! Такую оценку Чемпионату дал Совет Международной федерации футбола (FIFA) и её президент Джанни Инфантино.
Чемпионат мира по футболу навсегда останется важнейшей страницей в истории Самары и Самарской области. Наш регион посетили более 500 тысяч человек из 140 стран мира. Во время ЧМ-2018 Самара по посещаемости иностранными туристами стала четвертой в стране, после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи – это выдающийся показатель. Матчи, которые прошли на стадионе "Самара Арена", посетили почти 250 тысяч болельщиков.
Россия подарила миру незабываемый праздник, вошедший в историю как один из самых ярких и непредсказуемых со спортивной точки зрения и результативности турниров. ЧМ-2018 стал праздником для всех его участников. Самара на целый месяц оказалась в центре настоящего карнавала. Буря эмоций, моменты от которых до сих пор замирает сердце, таким запомнился Чемпионат самарцам и гостям областного центра. Городу повезло увидеть самых ярких болельщиков мира.
Самара - футбольный и гостеприимный город! 2 июля 2018 года в этом смогли убедиться болельщики сборных Мексики и Бразилии, когда на пешеходной улице Куйбышева состоялся настоящий латиноамериканский карнавал. Музыка, танцы, море веселья – таким он запомнился каждому участнику. Сотни гостей и жителей города, музыкальные и танцевальные коллективы и самое главное, яркие и зажигательные участники шествия. Всего было пройдено около 1,2 км по пешеходной улице Куйбышева маршрутом от площади Революции до Струковского парка.
Тогда в Самаре зародилась новая традиция – проводить летом на пешеходной улице Куйбышева яркие массовые праздники: танцевальные парады, карнавалы, уличные фестивали.
13 июля 2019 года в 18:00, спустя год после окончания Чемпионата мира по футболу, жителей и гостей Самары приглашают снова окунуться в атмосферу карнавала, вспомнить яркие моменты футбольного праздника. Танцевально-карнавальный парад проследует по пешеходной улице Куйбышева от площади Революции до Струковского сада. Участниками парада вместе с жителями города станут танцевальные и музыкальные коллективы, артисты уличных театров, мимы и ходулисты, представители танцевальных школ, молодежных движений и спортивных федераций (группы художественной гимнастики, детские футбольные команды, акробатического рок-н-ролла, черлидеры).
Карнавальный парад украсят 12 ростовых кукол «Матрешки ЧМ», оформленных в стилистике стран-участниц мирового футбольного первенства, побывавших в Самаре.
Во время прохождения по улице Куйбышева все желающие смогут вспомнить лучшие моменты лета прошлого года, получить массу впечатлений и положительных эмоций. По ходу движения участники карнавального парада будут останавливаться и проводить тематические флешмобы.
Кроме красочного карнавала, для жителей и гостей Самары в этот субботний вечер будут организованы три концертные площадки, где выступят лучшие коллективы города, пройдут творческие интерактивные программы и танцевальные мастер-классы. C 19:00 до 21:00 концертные программы будут организованы на пересечении ул. Куйбышева и ул. Ленинградской, в сквере «Три вяза» на пересечении ул. Куйбышева и ул. Некрасовской, около Дома промышленности.
Кроме того, в 19:00 на летней эстраде Струковского сада пройдет презентация книги-альбома «Самара в игре» - это своего рода летопись, подробный фото-дневник Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре, где собраны самые яркие моменты мирового первенства: от решения проводить ЧМ-2018 в Самаре и закладки первого камня на месте строительства будущего стадиона «Самара Арена» до финальных аккордов мирового футбольного первенства на фестивале болельщиков FIFA на пл. им. В.В. Куйбышева. В рамках презентации будет организован показ фильма, посвященного ЧМ-2018, а также разнообразная концертная программа, сообщает горадминистрация.
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Фото: Дильдина Светлана
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