Я нашел ошибку
Главные новости:
2020 год заставил россиян работать над стрессоустойчивостью, ответственностью и обучаемостью
2020 год заставил россиян работать над стрессоустойчивостью, ответственностью и обучаемостью
Швеция намерена отказаться от наличных
Швеция намерена отказаться от наличных
Самарской области выделено дополнительно 200 млн рублей на реконструкцию дороги Тольятти-Ягодное
Самарской области выделено дополнительно 200 млн рублей на реконструкцию дороги Тольятти-Ягодное
В Самаре в накануне Дня Конституции полицейские вручили паспорта
В Самаре в накануне Дня Конституции полицейские вручили паспорта
С Днем Конституции земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азаров
С Днем Конституции земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азаров
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета округа по профилактике и борьбе с COVID-19
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета округа по профилактике и борьбе с COVID-19
Выходные в Самарской области будут холодными
Выходные в Самарской области будут холодными
Названа самая щедрая в мире страна
Названа самая щедрая в мире страна
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.12
-0.59
EUR 88.77
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В СОУНБ состоится встреча с двумя известными литераторами Максимом Замшевым и Максимом Амелиным
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные памятной дате России «День Героев Отечества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

2020 год заставил россиян работать над стрессоустойчивостью, ответственностью и обучаемостью

12 декабря 2020 11:39
31
2020 год заставил россиян работать над стрессоустойчивостью, ответственностью и обучаемостью

2020 год заставил нас выйти из зоны комфорта во всех сферах жизни, в том числе в работе и карьере. Какие навыки в этой ситуации чаще приходилось прокачивать россиянам в уходящем году, профессиональные (hard skills) или социальные (soft skills), выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие экономически активные россияне старше 18 лет из всех округов страны.

Половина опрошенных россиян в равной степени уделяла внимание как профессиональным навыкам, так и навыкам социального взаимодействия (51%). Четверть респондентов скорее занималась развитием профессиональных навыков (25%). Еще 10% совершенствовали навыки взаимодействия с людьми.

Чаще всего россияне говорили, что в сложном 2020 году им пришлось работать над своей стрессоустойчивостью и эмоциональной стабильностью (34%). От 22% респондентов ситуация на работе потребовала большей ответственности. С необходимостью развития навыков обучаемости столкнулся каждый пятый (20%). 19% сложный 2020 год заставил развивать адаптивность. Еще 19% стремились вырасти профессионально. От 18% ситуация на работе требовала большей организованности. 17% приняли необходимость переработок. 14% опрошенных год заставил задуматься о карьерном росте. 13% учились добывать и анализировать информацию. Поработали над своей коммуникабельностью в этом году 12% россиян. От 11% ситуация в компании потребовала быть более лояльным к работодателю. Учился работать в команде каждый одиннадцатый россиянин (9%). 5% приняли идеологию работодателя.

Мужчины чаще женщин отдавали предпочтение развитию только профессиональных навыков: 27% против 22%. Женщины чаще стремились к балансу, уделяя внимание развитию и «жестких», и «гибких» навыков (55% против 47% среди мужчин).

При этом среди «гибких» навыков женщины чаще мужчин работали над развитием стрессоустойчивости (39 и 29% соответственно) и коммуникабельности (14 и 10%). Мужчины же — над командным взаимодействием: 10% против 8% среди женщин.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 420
Время проведения: 20—23 ноября 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
12 декабря 2020  11:39
2020 год заставил россиян работать над стрессоустойчивостью, ответственностью и обучаемостью
2020 год заставил россиян работать над стрессоустойчивостью, ответственностью и обучаемостью
Мужчины чаще женщин отдавали предпочтение развитию только профессиональных навыков/ Социум
26
12 декабря 2020  10:57
В Самаре в накануне Дня Конституции полицейские вручили паспорта
В Самаре в накануне Дня Конституции полицейские вручили паспорта
Вместе с паспортом гражданина Российской Федерации каждый получил в подарок экземпляр главного закона страны – Конституцию. Социум
81
12 декабря 2020  10:48
С Днем Конституции земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азаров
С Днем Конституции земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азаров
Конституция — это живой документ, который должен совершенствоваться в соответствии с вызовами времени и запросами общества, отметил Губернатор. Социум
97
Весь список

Здравоохранение
12 декабря 2020  10:36
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета округа по профилактике и борьбе с COVID-19
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета округа по профилактике и борьбе с COVID-19
В Самарской области на текущий день создано 6788 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Здравоохранение
116
11 декабря 2020  23:17
1000 доз. Сегодня же вакцина будет доставлена в медицинские организации и начнётся вакцинация.
В Самарскую область поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции
1000 доз. Сегодня же вакцина будет доставлена в медицинские организации и начнётся вакцинация. Здравоохранение
397
11 декабря 2020  21:32
Средства на финансирование программы поступят из федерального и областного бюджетов.
В Самарской области готовятся к модернизации первичного звена здравоохранения 
Средства на финансирование программы поступят из федерального и областного бюджетов.  Здравоохранение
492
Весь список
Новости медицины
4 ноября 2020  10:16
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови.
Ученые Самары нашли способ быстро диагностировать рак с помощью спектроскопии крови
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови. Новости медицины
1217
24 сентября 2020  22:11
Лечение в Израиле – особенности
В современном мире израильская медицина – на высоком уровне развития. И многие предпочитают лечение именно в этой стране. На то есть масса веских причин. Новости медицины
706
16 сентября 2020  16:50
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
Пандемия изменила жизнь каждого из нас. Но в крайне сложной ситуации оказались те, кто борется с тяжелыми заболеваниями и кому поставили страшный диагноз –...Новости медицины
2242
Весь список
Туризм
11 декабря 2020  18:33
Всего было подано 498 работ из 70 регионов России.
Самарская область стала победителем Всероссийского конкурса детских туристических проектов
Всего было подано 498 работ из 70 регионов России. Туризм
312
10 декабря 2020  10:39
Жигулевский заповедник зовет самарцев на зимние экскурсионные маршруты
Жигулевский заповедник зовет самарцев на зимние экскурсионные маршруты
Так, теперь и зимой самарцам доступен экскурсионный маршрут «Стрельная гора». Туризм
462
9 декабря 2020  00:22
3 способа дешево отдохнуть на Мальдивах
Давайте сначала определимся с тем, сколько вообще может стоить такой "бюджетный" самостоятельный тур? Туризм
234
Весь список
Образование
11 декабря 2020  18:14
По словам ректора СамГУПСа Ивана Андрончева, сотрудничество с китайским вузом будет носить взаимовыгодный характер.
СамГУПС открывает транспортный институт в Китае 
По словам ректора СамГУПСа Ивана Андрончева, сотрудничество с китайским вузом будет носить взаимовыгодный характер. Образование
396
11 декабря 2020  13:58
РГБ и Учи.ру запустили бесплатный литературный проект для школьников
РГБ и Учи.ру запустили бесплатный литературный проект для школьников
Сотрудничество двух организаций носит некоммерческий характер. Образование
455
10 декабря 2020  16:27
Дмитрий Мишин в письме обратился к губернатору от лица преподавателей и студентов.
Ректор ПГУТИ поблагодарил Дмитрия Азарова за сохранение самостоятельности вуза
Дмитрий Мишин в письме обратился к губернатору от лица преподавателей и студентов. Образование
584
Весь список

Культура
11 декабря 2020  19:35
Ему было 77 лет.
Умер народный артист России Николай Иванов
Ему было 77 лет. Культура
361
11 декабря 2020  17:51
18 и 19 декабря 2020 года выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета под управлением Алексея Ньяги. 
В Самаре пройдет первый всероссийский фестиваль «Союзмультфильм»
18 и 19 декабря 2020 года выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра Самарского...Культура
277
11 декабря 2020  13:01
12 и 13 декабря Самарский академический театр оперы и балета представит мировую премьеру
12 и 13 декабря Самарский академический театр оперы и балета представит мировую премьеру
Это второй проект, который реализуется Самарским театром оперы и балета при поддержке петербургского мецената Вячеслава Заренкова. Культура
322
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
338
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
7714
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
5263
Весь список
Мода
11 декабря 2020  08:57
Мужские кожаные сумки - стиль и отменное качество
Стильные мужские кожаные сумки – неотъемлемый аксессуар деловых мужчин. Они способны создавать комфорт и удобство, предоставляют возможность носить с собой...Мода
47
11 декабря 2020  08:56
Как выбрать стильный халат
Халат – это ощутимая и мягкая, комфортная реальность в современном мире для домашнего наряда. Восточные женщины, скрывая свою красоту от внешнего мира,...Мода
51
4 ноября 2020  09:46
Драгоценное украшение – это, пожалуй, лучший подарок как лично для себя, так для какого-то близкого человека.
Как выбрать драгоценное украшение?
Драгоценное украшение – это, пожалуй, лучший подарок как лично для себя, так для какого-то близкого человека. Мода
330
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
2391
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
5929
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
2430
Весь список
Самара - Город - курорт
24 ноября 2020  13:27
Игорь Супрун о настоящей итальянской пицце
Секреты приготовления идеальной пиццы от Игоря Супруна – шеф-повара из Бердска
Итальянская пицца – классика кулинарии. Ее едят по всему миру, и каждый добавляет в привычный рецепт что-то свое национальное и более привычное. Самара - Город - курорт
1466
18 ноября 2020  16:45
Игры и конкурсы на Новый год для всей семьи. Новогодний квест для детей 3-5 лет. Как провести адвент-марафон для детей на праздник? Купить готовые наборы с заданиями для детей. 
Игры, конкурсы, адвент-марафоны на Новый год для всей семьи
Игры и конкурсы на Новый год для всей семьи. Новогодний квест для детей 3-5 лет. Как провести адвент-марафон для детей на праздник? Купить готовые наборы с...Самара - Город - курорт
807
16 ноября 2020  20:07
Как провести зимние каникулы?
Новый год и следующие за этим праздником зимние каникулы с нетерпением ждут дети и взрослые. Самара - Город - курорт
877
Весь список
Красота и стиль
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
330
8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
729
28 октября 2020  06:44
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина.
Курсы салонов красоты – поиск на Мастера красоты.Ру
Для того чтобы привести себя в идеальный порядок, самое время отправиться в салон красоты. И это знает каждая современная женщина. Красота и стиль
359
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
5381
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
1554
30 декабря 2019  18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
 Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают. Модные тендеции
4192
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
338
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
7714
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
5263
Весь список
Современная медицина
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
426
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
236
19 ноября 2020  21:55
Вывод из запоя на дому в Одинцово – анонимно и быстро
Если пациент не может прекратить пить самостоятельно, необходимо вызвать врача на дом – нарколог проведет срочный вывод из запоя в Одинцово. Обратившись в...Современная медицина
367
Весь список
Новости медицины
4 ноября 2020  10:16
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови.
Ученые Самары нашли способ быстро диагностировать рак с помощью спектроскопии крови
Для получения результатата по диагностике рака достаточно одной капли крови. Новости медицины
1217
24 сентября 2020  22:11
Лечение в Израиле – особенности
В современном мире израильская медицина – на высоком уровне развития. И многие предпочитают лечение именно в этой стране. На то есть масса веских причин. Новости медицины
706
16 сентября 2020  16:50
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
«Донор – герой, готовый спасти жизнь незнакомого человека»
Пандемия изменила жизнь каждого из нас. Но в крайне сложной ситуации оказались те, кто борется с тяжелыми заболеваниями и кому поставили страшный диагноз –...Новости медицины
2242
Весь список
Видео
16 октября 2012  17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
 369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.  
Социум
34601
23 ноября 2012  15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации 
Здравоохранение
6005
29 ноября 2012  17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
 Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки.Социум
6091
4 декабря 2012  16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе.Социум
5952
7 декабря 2012  15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
 Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
6531
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
1544
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
1613
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
812
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
1332
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
1397
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
1195
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012  13:22
Осень в Самаре
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
32853
11 октября 2012  12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
62266
26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов.Культура
75796
30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
63501
31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
61044
Весь список
В центре внимания
Самарской области выделено дополнительно 200 млн рублей на реконструкцию дороги Тольятти-Ягодное
12 декабря 2020  11:06 
Самарской области выделено дополнительно 200 млн рублей на реконструкцию дороги Тольятти-Ягодное
Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.  Экономика региона
56
С Днем Конституции земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азаров
12 декабря 2020  10:48 
С Днем Конституции земляков поздравил Губернатор Дмитрий Азаров
Конституция — это живой документ, который должен совершенствоваться в соответствии с вызовами времени и запросами общества, отметил Губернатор. Социум
95
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета округа по профилактике и борьбе с COVID-19
12 декабря 2020  10:36 
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета округа по профилактике и борьбе с COVID-19
В Самарской области на текущий день создано 6788 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Здравоохранение
115
18 и 19 декабря 2020 года выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета под управлением Алексея Ньяги. 
11 декабря 2020  17:51 
В Самаре пройдет первый всероссийский фестиваль «Союзмультфильм»
18 и 19 декабря 2020 года выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра Самарского... Культура
277
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
415
Весь список
Акценты
Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев
11 декабря 2020  09:58 
Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев
Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. Социум
390
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области.
10 декабря 2020  22:41 
Губернатор провел заседание антикоррупционной комиссии
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области. Политика региона
596
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо».
10 декабря 2020  21:09 
Дмитрий Азаров рассказал об успехах НОЦ «Инженерия будущего» на «Вузпромэкспо»
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо». Политика региона
564
Весь список
Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
408
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
1151
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
1224
Весь список

Один миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар»

Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard сделали своим клиентам новогодний подарок — геймификацию с возможностью получить миллион бонусов.


Подробнее→
Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
646
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
1375
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
1291
Весь список