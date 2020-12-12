2020 год заставил россиян работать над стрессоустойчивостью, ответственностью и обучаемостью

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2020 год заставил нас выйти из зоны комфорта во всех сферах жизни, в том числе в работе и карьере. Какие навыки в этой ситуации чаще приходилось прокачивать россиянам в уходящем году, профессиональные (hard skills) или социальные (soft skills), выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие экономически активные россияне старше 18 лет из всех округов страны.



Половина опрошенных россиян в равной степени уделяла внимание как профессиональным навыкам, так и навыкам социального взаимодействия (51%). Четверть респондентов скорее занималась развитием профессиональных навыков (25%). Еще 10% совершенствовали навыки взаимодействия с людьми.



Чаще всего россияне говорили, что в сложном 2020 году им пришлось работать над своей стрессоустойчивостью и эмоциональной стабильностью (34%). От 22% респондентов ситуация на работе потребовала большей ответственности. С необходимостью развития навыков обучаемости столкнулся каждый пятый (20%). 19% сложный 2020 год заставил развивать адаптивность. Еще 19% стремились вырасти профессионально. От 18% ситуация на работе требовала большей организованности. 17% приняли необходимость переработок. 14% опрошенных год заставил задуматься о карьерном росте. 13% учились добывать и анализировать информацию. Поработали над своей коммуникабельностью в этом году 12% россиян. От 11% ситуация в компании потребовала быть более лояльным к работодателю. Учился работать в команде каждый одиннадцатый россиянин (9%). 5% приняли идеологию работодателя.



Мужчины чаще женщин отдавали предпочтение развитию только профессиональных навыков: 27% против 22%. Женщины чаще стремились к балансу, уделяя внимание развитию и «жестких», и «гибких» навыков (55% против 47% среди мужчин).



При этом среди «гибких» навыков женщины чаще мужчин работали над развитием стрессоустойчивости (39 и 29% соответственно) и коммуникабельности (14 и 10%). Мужчины же — над командным взаимодействием: 10% против 8% среди женщин.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 420

Время проведения: 20—23 ноября 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов