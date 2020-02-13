55% жителей Приволжского ФО готовы потратить на подарки к гендерным праздникам до 9% средней зарплаты по округу

129

Жители Приволжского федерального округа в целом готовы платить больше за подарки к 23 февраля и 8 марта, чем ко Дню всех влюбленных, выяснили аналитики Авито Работы. Среди тех, кто планирует поздравления, 53% готовы потратить на подарок к 14 февраля не более 1 000 рублей, что составляет до 3% от средней зарплаты по округу. При этом на подарки ко Дню защитника отечества и Международному женскому дню 55% респондентов готовы потратить уже от 1 100 до 3 000 рублей (от 4% до 9% средней зарплаты).Ранее аналитический центр Авито Работы выяснил, что средняя зарплата в Приволжском ФО в сегменте массовых профессий по итогам 2019 года составила 32 000 рублей. Аналитики рассчитали, какой процент от зарплаты люди готовы потратить на подарки ко Дню всех влюбленных и гендерным праздникам.В целом по России 82% россиян планируют отмечать грядущие праздники, при этом среди женщин таких больше, чем среди мужчин – 85% против 79%. 17% мужчин и только 13% женщин еще не определились, будут ли дарить что-то близким. Среди тех, кто точно не будет ничего никому дарить, мужчин также больше, чем женщин: 4% против 3%.Подарки к 14 февраляВыяснилось, что в Приволжском ФО самая большая доля опрошенных (53%) готова потратить на подарок к 14 февраля до 1 000 рублей – это не более 3% от средней зарплаты по округу. Треть тех, кто готов выделить на эти цели от 1 100 до 3 000 рублей, что составляет 4-9% от зарплаты. Лишь 1% респондентов готов потратить на подарок к этому празднику от 5 000 до 10 000 рублей – это 16%-30% от средней зарплаты.В целом по стране мужчины чаще намерены покупать дорогие подарки, чем женщины. Тех, кто планирует обойтись самым бюджетным вариантом презента (стоимостью не более 3% от средней зарплаты), 32% среди мужчин и 42% среди женщин. При этом 8% мужчин готовы потратить на подарок от 14% до 26% зарплаты: среди женщин таких только 2%. Больше 27% зарплаты готовы потратить 4% мужчин и 1% женщин.

Фото pixabay.com