130 участников олимпиады «Я — профессионал» приехали на инженерную зимнюю школу в Самару

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В Самаре открылась зимняя школа «Инженерное лидерство», которая объединила на базе Самарского университета 130 студентов из 36 регионов и 65 российских вузов. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.С 27 по 31 января на базе Самарского университета проводится зимняя школа «Инженерное лидерство» для самых активных и мотивированных участников олимпиады «Я — профессионал» со всей страны. Пять дней талантливые студенты инженерных специальностей проведут в Самаре, чтобы посетить занятия ведущих экспертов инженерной отрасли, научные лаборатории Самарского университета, а также встретиться с потенциальными работодателями и узнать, как молодому специалисту начать карьеру.«Сегодня вопрос о развитии инженерного направления и о подготовке кадров, которые помогут обеспечить технологическое лидерство страны в самых разных отраслях, остро стоит на повестке дня. Через несколько лет участники олимпиады «Я — профессионал» выйдут на рынок труда, и им очень важно уже сейчас встретиться с практикующими специалистами. Выполняя задания олимпиады, которые касаются реального сектора экономики, участвуя в зимних школах, ориентируясь на экспертов, которые работают с передовыми технологиями, молодые люди понимают, что университетом инженерное направление не заканчивается. На зимних школах они на практике видят, что инженерное производство шире, чем студенческие лаборатории, и могут прикоснуться к новым технологиям, обменяться опытом с ребятами из других регионов страны», — рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.Также он отметил, что олимпиада позволяет студентам, показавшим хорошие результаты, к примеру, в Ростове-на-Дону, приехать в Самару и учиться в магистратуре. «Так что те ребята, которые входят в число победителей в различных направлениях олимпиады, получают возможность продолжить обучение в магистратурах и аспирантурах российских вузов и стажироваться в компаниях-работодателях, являющихся партнерами олимпиады», — рассказал Антон Сериков.В рамках школы студенты посетят крупнейшие производственные центры ведущих российских и международных компаний в Самарской области, увидят процесс организации производства и смогут лично задать вопросы сотрудникам компаний. Также в программу входят лекции, интеллектуальные и карьерные игры, проектная работа.«Олимпиада «Я — профессионал» направлена на поиск наиболее талантливых, мотивированных и заинтересованных студентов, которых хотели бы реализоваться в инженерной отрасли. В прошлом году совместно с нашим генеральным партнером АО «АВТОВАЗ» мы провели в Самаре зимнюю школу «Инженерное лидерство», а в этом наше сотрудничество значительно расширилось: Самарский университет реализует новое направление «Автомобилестроение». Оно вызвало интерес как у потенциальных работодателей, так и у студентов со всей России. Мы получили заявки от 6 499 участников из 78 российских регионов. Из них 224 финалиста примут участие в очном этапе, а всех призеров мы готовы принять на бюджетные места в магистратуру и аспирантуру», — сказал ректор Самарского университета Владимир Богатырев.В 2020 году зимняя школа «Инженерное лидерство» проводится во второй раз. Ее партнерами выступают представители ведущих автопроизводителей страны: АО «АВТОВАЗ», альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, Volkswagen, КАМАЗ, Автомобильный завод «УРАЛ» и другие.«Олимпиадные зимние школы — это вишенка на торте. Участники не получают от этих форумов ни баллов, ни дополнительных фишек, но получают гигантский опыт. Для студентов это выход за пределы университетской учебы, это первая встреча с другими участниками проекта, со своими единомышленниками. На школах ребята встречаются и с потенциальными работодателями, которые рассказывают о перспективах профессии и о своем подходе к выбору сотрудников. Большей частью спикеры зимних школ — первые лица компаний. И те профессиональные связи, которые сформировались у студентов на школе, будут работать на них самих и в дальнейшем», - подчеркнула руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.Зимние школы олимпиады — это образовательные форумы, на которые приглашаются участники олимпиады, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводят лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии — Россельхозбанк.Также в январе-феврале пройдет заключительный очный этап олимпиады «Я — профессионал». Победители состязаний будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.