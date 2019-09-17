27 сентября - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

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27 сентября 2019 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области в рамках проводимого общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи организует проведение приема граждан.Прием граждан будет проводиться сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области совместно с членами Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном, являющимися адвокатами, в приемной граждан, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, 20 с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).В Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам будет оказываться бесплатная юридическая помощь в виде правовых консультаций в устной форме.