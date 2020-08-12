88% россиян – за старый порядок выхода на пенсию

Инициативу Сергея Миронова о возвращении к старому порядку выхода на пенсию поддержало большинство россиян.
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выяснил, как россияне относятся к предложению главы «Справедливой России». В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
88% респондентов высказались за возврат к старому порядку выхода на пенсию, 5% — против, 7% затруднились с оценкой инициативы. Доводы россиян, поддерживающих инициативу, понятны, те же, кто против или сомневается в инициативе, чаще всего обвиняют Миронова в популизме, напоминают о дефиците Пенсионного фонда либо призывают работать, пока есть силы, чтобы держать себя в тонусе.
Количество россиян, поддерживающих возврат к старому порядку выхода на пенсию, растет с увеличением возраста опрошенных: 79% среди респондентов до 24 лет и 91% среди россиян старше 45 лет. Чаще остальных же выражали одобрение инициативе главы «Справедливой России» респонденты с доходом от 50 до 80 тыс. руб. в месяц (92%).
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 333
Время проведения: 6—8 августа 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов
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