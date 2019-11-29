66% работников Самарской области хотели бы отдыхать в пятницу
29 ноября 2019 11:14
4
Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить их отношение к возможному переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Как выяснилось, 66% работников области в случае введения четырехдневной рабочей недели третьим выходным выбрали бы пятницу. 23% отдают предпочтение понедельнику, а 10% – среде.
При этом лишь треть респондентов Самарской области считает, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. Чаще других такого мнения придерживаются представители рабочих специальностей и госслужащие.
Какие плюсы работники Самарской области видят в переходе на четырехдневную рабочую неделю? По результатам опроса главным преимуществом станет возможность проводить больше времени с семьей и друзьями. Этот аргумент стал самым популярным среди жителей региона. На втором месте – возможность заниматься домашними делами (ремонт, дача и т.д.), на третьем – дополнительное время для отдыха. 13% респондентов отметили, что не видят плюсов.
Опрос проводился с 11 по 18 октября среди 9273 российских соискателей.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 ноября 2019 10:31В Приамурье достроили единственный мост из России в Китай
Возведение моста через Амур в китайский город Хэйхэ было начато в 2016 году. Социум
68
29 ноября 2019 10:02СОФЖИ решил заняться спортом на территории военного городка
Самарский областной фонд жилья и ипотеки корректирует условно-разрешенный вид использования части площадки в Кировском районе. Социум
81
29 ноября 2019 09:45
Жители аварийного дома на улице Ивана Булкина замерзают в своих квартирах и вынужденно греются газом, опасаясь в один прекрасный день просто не проснуться. Социум
101
Здравоохранение
28 ноября 2019 19:26
Годовалая девочка, выписанная из стационара, не дождавшись операции по пересадке почки, умерла из-за отсутствия необходимого ей ежедневно гемодиализа. Здравоохранение
276
28 ноября 2019 15:11
Женщина добавила, что считает успешное лечение рождественским подарком, который стал возможен благодаря российскому хирургу. Здравоохранение
336
28 ноября 2019 14:41
Семья погибшей уверена, что, если бы малышка была в НЦЗД здоровья детей, всё было бы хорошо. Здравоохранение
347
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
78
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14826
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14687
Туризм
19 ноября 2019 09:27
Власти города подсчитывают убытки. Туризм
269
14 ноября 2019 13:12
На финал национальной премии в Самару приедут больше 300 гостей из 57 регионов Российской Федерации. Туризм
424
12 ноября 2019 21:55
Оформление мальтийского гражданства с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев. Туризм
90
Образование
28 ноября 2019 19:54
Во многом именно его энергия, талант и настойчивость позволили региону стать признанным лидером российского образования. Образование
847
28 ноября 2019 11:27
В этом году в Самарской области ЕГЭ будет проходить уже двадцатый раз. Образование
206
27 ноября 2019 13:26
В этом году для участия в финале фестиваля подали заявки 16 муниципальных образований области. Образование
213
Культура
29 ноября 2019 09:42
В состав жюри входят известные деятели культуры и искусства. Культура
83
28 ноября 2019 16:00
Костюм очень сложный и требует огромной работы. Культура
300
28 ноября 2019 13:20
Он приобретен в рамках национального проекта «Культура». Культура
367
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
72
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15463
Мода
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
28
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
70
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
157
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
378
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
341
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
629
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
909
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
807
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
535
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
376
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
592
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1768
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2276
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1562
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1903
Мероприятия