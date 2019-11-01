15% работающих россиян планируют продлить 4 ноября отпусками и отгулами
1 ноября 2019 11:28
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил отношение россиян к празднику 4 ноября. В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Большинство россиян проведут День народного единства дома в кругу семьи (59%). Каждый восьмой будет работать в эту дату (12%). Прогулку по городу или участие в демонстрации планирует 4 ноября каждый двадцатый (5%). По 3% опрошенных проведут праздничный день на природе или в путешествии. По 2% — на даче или в гостях.
Отвечая на открытый опрос о значении праздника, каждый второй назвал 4 ноября обычным выходным днем (50%). С официальным государственным праздником День народного единства ассоциируется у 16% опрошенных. Каждый двадцатый признался, что 4 ноября не ассоциируется у него с праздничной датой (5%). Личные и семейные праздники (дни рождения, годовщины знакомства или свадьбы) выпадают на День народного единства у 3% респондентов. Еще 3% предпочитают новым датам День Октябрьской социалистической революции. 1 из 100 опрошенных напомнил, что на 4 ноября приходится День иконы Казанской Божьей Матери.
По данным Superjob, 15% работающих россиян планируют продлить 4 ноября дополнительными отпусками и отгулами. Чаще других такими планами делились сотрудники с доходом от 80000 руб. (18%). Реже всего — россияне до 24 лет (всего 6%), среди молодежи больше всего неопределившихся (21%).
По сравнению с аналогичным исследованием 2016 года, стало больше сотрудников, планирующих присоединить к праздничному дню отпуска и отгулы: 11% 3 года назад и 15% сегодня.
Фото pixabay.com
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