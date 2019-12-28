10560 человек посетили Самарскую Олимпийскую Деревню в первые три часа

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15 бесплатных площадок, праздничные интерактивные представления, каждый день разные события дня, фан-аттракционы, детская дискотека и бесплатные концерты с зажигательными хитами ежедневно в 20.00 все дни новогодних каникул!Здесь много интересного! Катки для взрослых и малышей с пунктом проката, лыжная трасса с возможностью арендовать оборудование и с подсветкой в вечернее время, хоккейная площадка, площадка фан-кёрлинга, площадка для игры в юкигассен, две горки, арт-аллея снеговиков, гигантский кикер, аттракцион “Прыгни как Соболев”, беговелы на лыжах, инклюзивный парк, фуд-корт и многое другое! Отличная альтернатива салатам - Новый год в стиле ЗОЖ! Сделайте фотографии на память с гигантскими световыми арт-объектами и снимите фан-сторис в фирменной инста-маске, чтобы показать примердрузьям и знакомым.Снегурочка и её друзья ждут детей в самом волшебном месте Олимпийской Деревни - сказочном Тереме Снегурочки. Это увлекательное, театрализованное представление, в котором оживают любимые герои сказок. Они рассказывают интересные истории и дают задания, которые необходимо выполнить перед встречей с красавицей Снегурочкой.Снеговик-почтовик расскажет о нелегкой работе почты Деда Мороза и предложит написать своё письмо с заветным желанием. Сказочница расскажет о Тропе сказочных побед и познакомит детей с хозяйкой Терема. И, конечно же, сама Снегурочка встретит посетителей, расскажет о Дедушке Морозе и даже поделится интересными вещицами из «волшебного сундука сказок».Новое место притяжения торжественно открыл Министр спорта Самарской области Д.А.Шляхтин.Маленькие посетители заполнили Инклюзивный парк, детский каток и активно тестировали беговелы. А настоящие баталии с совсем недетским накалом борьбы развернулись на спортивной площадке «Энергия», где две спортивные команды ХК «Олимп» и ХК «Комета» 7-летних хоккеистов сразились в выставочном матче. Родители и журналисты поддерживали спортсменов, не сдерживая эмоций, передает пресс-служба «Самарской Олимпийской Деревни».Фото: пресс-служба «Самарской Олимпийской Деревни»