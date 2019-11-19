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Новости /  Общество /  Социум  

13% работников Самарской области обходятся без обеда

19 ноября 2019 10:57
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13% работников Самарской области обходятся без обеда
34% полностью устраивает то, как они питаются в течение рабочего дня.

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить их отношение к обедам на работе. Больше половины работников области приносят еду с собой из дома и обедают на работе. 22% предпочитают обедать в ближайших кафе/ресторанах/столовых, а 13% и вовсе обходятся без обеда. Чаще других так отвечали представители сферы гостеприимства (туризм, гостинцы, рестораны).

34% работников Самарской области полностью устраивает то, как они питаются в течение рабочего дня. Скорее или полностью не устраивает 26% респондентов, чаще всего так высказываются представители медицинской и фармацевтической сферы.

Примечательно, что при неограниченном бюджете и вне зависимости от месторасположения работы треть работников области предпочли бы обедать в ближайших кафе/ресторанах/столовых.

Кроме того, 70% (сумма ответов «точно да» и «скорее да») респондентов Самарской области считают, что работодатель должен организовывать питание сотрудников (открыть столовую в компании, организовать доставку обедов и т.п.). Чаще всего к такому мнению склоняются представители научно-образовательной сферы.

Опрос проводился с 23 августа по 2 сентября среди 10 238 российских соискателей.
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