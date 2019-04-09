32 студента из вузов Самарской области стали дипломантами олимпиады «Я – профессионал»

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Подведены итоги студенческой олимпиады «Я – профессионал». В числе дипломантов состязаний 32 студента из вузов Самарской области. «Я – профессионал» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.Успешные участники олимпиады из Самарской области – это студенты и выпускники 10 региональных университетов. Тройка лидеров по количеству дипломантов: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (12 человек), Самарский государственный технический университет (6 человек) и Самарский государственный экономический университет (6 человек). Также призовые места заняли 2 студента Самарского государственного медицинского университета. По одному дипломанту представляют еще шесть вузов: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный социально-педагогический университет, Самарский государственный университет путей сообщения, Поволжский государственный университет сервиса и Самарскую государственную сельскохозяйственную академию.Семь участников олимпиады из вузов Самарской области стали обладателями «олимпийских» медалей. Двое ребят завоевали «золото», один по направлению «Машиностроение», второй – по «Радиотехнике». Две серебряные медали получили участники по направлениям «Материаловедение и технологии материалов» и «Управление в технических системах». Три «бронзы» достались успешным студентам, участвовавшим в направлениях «Машиностроение», «Программирование и информационные технологии», а также «Программная инженерия».Руководитель олимпиады Валерия Касамара на встрече с золотыми медалистами рассказала об основных качествах, которые отличают успешных участников соревнования от других студентов и выпускников: «Мы провели исследование, и оказалось, что вы сильно отличаетесь от среднестатистических молодых людей. Вы знаете наверняка, чем будете заниматься в будущем, а это дано не каждому. Вы готовы учиться всю жизнь и считаете, что успех напрямую зависит от вашей работоспособности и целеустремленности».Олимпиада «Я – профессионал» – самое масштабное в стране студенческое соревнование нового формата. Принять участие в нем могут студенты и недавние выпускники российских вузов. В этом году олимпиада прошла по 54 направлениям, которые охватывают большинство специальностей и университетских образовательных программ.Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» по количеству набранных баллов делятся на медалистов (золотых, серебряных и бронзовых), победителей и призеров. В зависимости от степени диплома победители получают денежный приз (золотые медалисты по треку «Бакалавриат» – 200 тысяч рублей, по треку «Магистратура» – 300 тысяч рублей), разный уровень льгот при поступлении в магистратуру, аспирантуру или ординатуру, а также предложения о стажировках в ведущих компаниях страны.