В Самарской области определили лучших студентов

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25 декабря в Правительстве Самарской области состоялась церемония награждения победителей конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2020». Лучшим студентом региона стал Никита Анучин из Самарского государственного технического университета.

Конкурс «Студент года» - одно из самых престижных и значимых студенческих событий в Самарской области. В 2020 году конкурс проходил в 9-й раз. На него было подано 506 заявок от студентов из 78 образовательных организаций. Победителей определяли в 10 номинациях.

Участников церемонии поприветствовал заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, он зачитал приветственный адрес от Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова: «Я поздравляю вас всех, вы уже показали достойные результаты в научной, спортивной, добровольческой, творческой, общественной деятельности. Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в конкурсе «Студент года 2020». Уверен, что все участники и победители конкурса смогут реализовать себя в будущем, внести свой вклад в развитие региона. А мы в свою очередь продолжим создавать условия для успешного развития молодых людей, выстраивать системную работу по подготовке кадров. Именно на этом основываются национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и стратегия лидерства Самарской области».

Конкурс проводился в два этапа: на заочном этапе оценивали портфолио участников, а на очном - конкурсанты выступали перед членами жюри. По итогам двух этапов были выбраны победители:

«Студенческий лидер вуза» — Иван Косяк, Самарский государственный университет путей сообщения,

«Студенческий лидер ссузов» — Наталья Васильева, Губернский колледж г. Сызрани,

«Доброволец года» — Никита Анучин, Самарский государственный технический университет,

«Интеллект года» — Вадим Корнилов, Самарский государственный медицинский университет,

«Молодой профессионал года» — Эльвира Меньшикова, Поволжский государственный колледж,

«Студенческая творческая личность вуза» — Александр Бригаднов, Самарский государственный институт культуры,

«Студенческая творческая личность ссуза» — Алексей Шалахов, Сызранский политехнический колледж,

«Спортсмен года вуза» — Ирина Бахтова, Самарский государственный социально-педагогический университет,

«Спортсмен года ссуза» — Анастасия Гаева, Тольяттинский социально- педагогический колледж,

«Староста года» — Диана Мелконян, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.

Чтобы стать победителем в номинации Гран-при конкурсант должен был не только победить в одной из номинаций, но и показать высокие достижения в других. Звание лучшего студента Самарской области в 2020 году и победу в номинации Гран-при получил студент Самарского государственного технического университета Никита Анучин.

Традиционно, помимо победителей в основных номинациях, на церемонии наградили студентов в номинации «За верность выбранному пути». В этой номинации награждают студентов, которые на протяжении многих лет активно проявляют себя в различных сферах студенческой жизни.

В этом году победителями в данной номинации стали:

Антон Климов, Самарский государственный технический университет,

Полина Куклина, Поволжский государственный колледж,

Николай Куликов, Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной,

Елизавета Судакова, Тольяттинский политехнический колледж,

Виктория Грызлова, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна,

Виктория Новикова, Безенчукский аграрный техникум,

Юлия Зиновьева, Самарский государственный аграрный университет,

Евгений Трушкин, Самарский государственный социально-педагогический университет,

Олеся Дурова, Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний.

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой церемония награждения проводилась в сокращенном формате. В целях соблюдения социальной дистанции в церемонии смогли принять участие только номинанты конкурса, передает пресс-служба облправительства.