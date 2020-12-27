Советники директоров по воспитательной работе в школах получат доплату в 15 тыс. рублей

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Власти вводят новую должность советника директора по воспитательной работе в школах в 10 регионах РФ с марта 2021 года, они будут получать ежемесячную надбавку в размере 15 тыс. рублей, передает ТАСС. Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, отрывок опубликован в воскресенье на сайте издания.

"С 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента, все классные руководители - 810 тыс. ежемесячно - уже получают надбавку в пять тысяч рублей, при этом мы следим за сохранением всех прежних региональных выплат в этой части. А в 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тыс. рублей. Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания", - сказал министр.

Кравцов подчеркнул, что правительство на постоянной основе контролирует вопрос с зарплатами преподавателей, отметив, что уровень оплаты труда учителей в каждом российском регионе удалось привести к среднему показателю региональной заработной платы.

Фото: Лидия Мухамадеева/ТАСС