Самарский университет им. Королева вошел в 20-ку российского рейтинга университетов для новой экономики

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Аналитический центр «Эксперт» представил новый рейтинг.

Аналитический центр «Эксперт» представил новое исследование уровня удовлетворенности компаний качеством выпускников в сфере высоких технологий.

Возглавили рейтинг МГУ им. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Санкт-Петербургский государственный университет (1-3 места).

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева находится на 19 месте.При этом в предметных рейтингах (химико-биологические науки и технологии, энергетика, машиностроение/промышленность) университет занял 8-9 места в стране.

В ходе исследования эксперты опросили 500 компаний, из которых 90% являются представителями крупного и среднего бизнеса. Около 20% компаний относятся к высокотехнологическим отраслям экономики, остальные — представители более традиционных отраслей, нанимавших выпускников университетов. В целом в круг компаний, попавших в опрос, попали как крупные промышленные компании, входящие в топ-200 по России, так и компании сектора профессиональных услуг, IT-компании и технологические стартапы.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва:

«Такая высокая оценка - очень важный показатель результата работы университета с индустриальными партнерами, поддержки регионального правительства и Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, возглавляющего набсовет университета. В университете активно работает управление занятости и карьеры, мы организуем производственные практики и стажировки студентов на базе предприятий-работодателей. Создана автоматизированная система фиксации цифровых следов и документирования - электронное портфолио обучающихся, на ее основе формируется рейтинг, который в том числе учитывает опыт работы студента и качество прохождения им практик и стажировок. Проводятся конкурсы резюме выпускников, лучшие из которых публикуются в сборнике «Кадровый потенциал», победители конкурса получают предложения о трудоустройстве от партнеров-работодателей. Все это в комплексе позволяет значительно повысить конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда».