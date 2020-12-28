Половина родителей заявили об отставании школьников по программе

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Более половины родителей уверены в беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе. Об этом 28 декабря сообщил РБК со ссылкой на исследование группы сервисов «Актион Образование».

В опросе приняли участие более 3 тыс. респондентов из 65 российских регионов. Среди них были около 1,6 тыс. директоров школ и их заместителей и 1,4 тыс. родителей.

Если 53% родителей заявили об отставании детей, то руководство школ с ними не согласны. Так, 47% опрошенных директоров заявили, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый (22%) утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы.

Среди родителей на минимальное снижение образовательных результатов у детей надеются лишь 29%.

Причины отставания школьников от учебной программы родители и руководство школ оценили по-разному.



Около 40% респондентов среди администрации школ полагают, что небольшое снижение успеваемости происходит после летних каникул ежегодно. С этим согласились лишь 11% опрошенных родителей.

При этом 54% родителей считают, что причиной отставания детей могло стать дистанционное обучение весной. Каждый пятый родитель среди проблем назвал неготовность учителей проводить занятие на удаленке (20%).

Ряд российских учебных заведений, в том числе и школы, перешли на удаленный формат обучения весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. 6 декабря глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что порядка 37% российских вузов и их филиалов на полностью перешли на дистанционное обучение в связи с эпидемиологической ситуацией.

Президент России Владимир Путин 17 декабря в ходе большой пресс-конференции отметил, что онлайн-образование не заменит прямого личного контакта между студентом и преподавателем, пишут "Известия".

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