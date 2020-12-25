Минпросвещения отменило проведение досрочного ЕГЭ в 2021 году

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Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, досрочный период для его сдачи отменяется, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

"Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля", — приводит его слова пресс-служба министерства.

Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. По результатам этих экзаменов они получат аттестат о среднем общем образовании.

Что касается девятиклассников, то у них экзамены пройдут с 24 мая по 28 мая, дополнительный период — в начале сентября, а досрочных экзаменов не будет. Сдавать нужно будет два обязательных предмета: русский язык и математику (на основании их результатов выдадут аттестаты об основном общем образовании). Еще один предмет девятиклассники будут сдавать по выбору, это можно будет сделать в форме контрольной работы в своей школе.

Итоговое собеседование для девятиклассников запланировано на 10 марта и 17 мая в очном формате, но только если позволит эпидемическая ситуация. Резервный вариант предусматривает проведение собеседования в дистанционном формате. Это будет зависеть от решения региональных властей.

Фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев