Минобрнауки прорабатывает вопрос снижения стоимости дистанционного обучения в вузах

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Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что стоимость должна быть снижена, если не удается обеспечить надлежащее качество обучения.

Стоимость дистанционного обучения для студентов должна быть снижена, если не удается обеспечить его надлежащее качество, и Минобрнауки РФ прорабатывает этот вопрос, заявил в четверг глава ведомства Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

"В тех ситуациях, когда качество образования ненадлежащее либо просто вуз в силу ряда причин объективных не может обеспечить там преподавание качественное или [нужное] количество часов по дисциплине, конечно, [есть] основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости [обучения]", - сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что в большинстве случаев вузы несут большие издержки в условиях пандемии, поскольку, например, помогают студентам и преподавателям с приобретением компьютерной техники, обеспечивают проживание тем, кто не может уехать домой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос снижения платы за обучение для студентов вузов, где образовательный процесс преимущественно ведется онлайн, пишет ТАСС.

Фото: Pixabay.com