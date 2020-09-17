87

В четверг, 17 сентября, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел совещание по организации школьного питания.

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина в Послании Федеральному Собранию все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием. Для выполнения этого поручения регионам дается три года, однако в Самарской области благодаря активной работе Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова бесплатное горячее питание уже в этом году получают 143 тысячи ребят: не реже одного раза в день, при этом в меню обязательно должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

На совещании подвели итоги первого этапа работы. С начала нового учебного года во всех государственных и муниципальных школах, включая малокомплектные и сельские, организовано бесплатное горячее питание для учеников 1-4 классов. В школах созданы условия для этого: проведен ремонт, поставлено новое оборудование. В 16 малокомплектных сельских школах были созданы пищеблоки. Согласовано с Роспотребнадзором и родительской общественностью и утверждено примерное двухнедельное цикличное меню, также разработан стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием учеников.

Как сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, в области реализуется пилотный проект поставки продовольственных товаров в образовательные и социальные учреждения через оптово-распределительный центр, который осуществляет контроль за качеством поставляемой продукции. Сейчас проект охватывает ряд госучреждений г.о. Самара, Кинельского, Волжского, Красноярского районов.

На официальном сайте министерства образования и науки Самарской области (https://educat.samregion.ru/activity/faq/informacziya-po-organizaczii-nachala-uchebnogo-goda/goryachee-pitanie-dlya-uchenikov-nachalnyh-klassov/), территориальных органов управления образованием, школ запущен специальный раздел с информацией по обеспечению горячим питанием детей 1–4-х классов. Актуальность размещаемой школами информации министерство контролирует в ходе еженедельного мониторинга.

«Нам крайне важно вовлечь в контрольную деятельность общественные объединения и родительскую общественность, получать обратную связь. Необходимо прислушиваться к их замечаниям и комментариям, а полезные предложения брать в работу. Нужно, чтобы родители могли участвовать в формировании меню и предлагать свои варианты руководству школы. Конечно, предложения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям», - подчеркнул Александр Фетисов.

К постоянному мониторингу ситуации в целом по стране подключился Общероссийский народный фронт. Сопредседатель регионального штаба об-щероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский отметил, что внимание обращают на то, горячее ли питание, полноценные ли порции. Еще один показатель – количество отходов: если их мало, значит детям блюда нравятся и они с удовольствием едят.

Марина Шишова, председатель Отрадненского окружного родительского комитета, рассказала, что в школе, где учится ее ребенок, информация о питании детей публикуется не только на сайте, в мессенджере есть группа, куда выкладывают меню и фотографии порций блюд.

Обратная связь от родителей в министерство поступает через телефоны горячей линии, которые открыты в территориальных управлениях и департаментах образования г.о. Самара и Тольятти. Кроме того, Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам школьного питания. Она работает во всех территориальных органах ведомства и по круглосуточному телефону 8-800-555-49-43. Возможность оценить питание и отправить вопросы с сегодняшнего дня появится и в личном кабинете пользователя портала Госуслуг.

«Мы готовы к взаимодействию с родительским сообществом, заинтересованы в нем, чтобы оперативно реагировать на обращения», - обратилась заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области – заместитель Главного государственного санитарного врача по Самарской области Светлана Шерстнева к представителям территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области.

Александр Фетисов особо подчеркнул ответственность организаций школьного питания: «Безопасность и качество питания – «основа основ», важнейшая социальная задача! На сегодняшний день есть два документа, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Юрьевной Поповой, которыми вы должны руководствоваться и неукоснительно соблюдать требования: Методические рекомендации от 18 мая 2020 года по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций и Методические рекомендации от 30 декабря 2019 года «Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях). Отказы в диетическом питании недопустимы».

Заместитель председателя регионального Правительства поручил министерству образования и науки области в кратчайшие сроки проверить и отработать с территориальными управлениями и комбинатами школьного питания все поступившие от родителей обращения, а также разработать совместно с ведомствами и родительской общественностью такое специализированное меню.

Для того, чтобы подход к организации школьного питания в области был единым, разрабатывается соответствующая комплексная региональная программа. В ней учитываются и вопросы контроля качества продуктов и блюд, состояния пищеблоков школ, работоспособности имеющегося оборудования, соблюдения работниками столовых всех требований Роспотребнадзора, особенно сейчас с учетом угрозы распространения новой коронавирусной инфекции; соблюдения графика приема пищи учащимися. Понятный перечень контрольных вопросов, своеобразный «чек-лист» для проведения проверок всеми органами государственно-общественного контроля будет также удобным инструментом при мониторинге.