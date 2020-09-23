162

Завершились испытания многофункционального робота «Глайдерона». Инициаторами тест-драйва стали представители АО «РЖД».

Перед жёлтой подлодкой, разработанной учёными Самарского политеха совместно с конструкторским бюро «Талисман» и научно-производственной компанией «Сетецентрические платформы», поставили задачу обследовать подводную часть опор железнодорожного моста через реку Сок. Для этого «Глайдерон» пришлось немного доработать. Во-первых, специалисты изменили конструкцию винтов, чтобы аппарат развивал большую скорость и лучше держался на волнах. Во-вторых, была изменена балансировка и улучшена маневренность аппарата. В-третьих, инженеры дополнили базу данных «Глайдерона» сведениями о железнодорожных мостах и бетонных конструкциях.

Новая версия программного обеспечения позволяет аппарату в полупогружном и подводном состоянии ходить в автоматическом режиме по выбранному маршруту и всё время придерживаться определённой глубины. Кроме того, «Глайдерон» снабдили специальным акустическим оборудованием, доставленным по спецзаказу из Жуковского. Гидролокаторы бокового обзора и эхолоты разработала научно-производственная фирма ООО «Экран».

Один день ушёл на подготовку оборудования и получение данных о территории исследования, два следующих дня «Глайдерон» по нескольку часов бороздил Сок. В результате специалистам удалось составить карту глубин и рельефа дна вблизи железнодорожного моста. Кроме того, было получено акустическое изображение самих железобетонных опор. Дефектов, представляющих опасность для дальнейшей эксплуатации моста, не обнаружили.

̶ Под водой обычные камеры не эффективны, так как чаще всего диапазон видимости в реках России составляет от 20 сантиметров до 2-3 метров. Акустическая полезная нагрузка позволяет видеть в реке Сок на глубине до 60 метров, – рассказывает инженер- программист регионального учебно-научного центра по проблемам защиты информации региона Среднего Поволжья РУНЦ «Информационная безопасность» Екатерина Пантелей. – В области роботизированного оборудования для подводных исследований сейчас мало продуктов, что связано с особенностью работы под водой, так как это агрессивная среда для человека и оборудования. Более того, под водой радиосвязь работает только на сверхдлинных частотах, чтобы их уловить, необходимы мощные источники излучения, а их нецелесообразно ставить на аппараты нашего класса.

Предполагается, при дальнейшей модификации «Глайдерон» станет менее зависимым от оператора: специалист сможет подавать ему команды удалённо. Для этого разработчики продолжат модернизировать программную часть аппарата и совершенствовать системы связи. Кроме этого, инженеры планируют изменить конструкцию лодки, чтобы сделать её более манёвренной на поворотах.

Сегодня традиционные подводные исследования гидротехнических сооружений, таких как дамбы, мосты, нефте- и газопроводы, достаточно дорогостоящи. Поэтому многие компании проводят их один раз в 5-10 лет. Как говорят специалисты, использование «Глайдерона» позволит ускорить сам процесс таких исследований и сократить расходы, передает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ