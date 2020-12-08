Запрет на массовые мероприятия в школах из-за COVID-19 продлен до конца 2021 года

Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный запрет относится к деятельности образовательных организаций. Исключение делается организациям среднего профессионального и высшего образования, и организаций дополнительного образования и досуговых организаций.
Расписание для занятий должно составляться с учетом минимизации контактов детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет, передает Радио Маяк.
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