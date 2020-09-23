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Заместитель полпреда Олег Машковцев поздравил полуфиналистов Всероссийского конкурса «Большая перемена»

23 сентября 2020 15:24
143
Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек.

23 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде состоялась церемония закрытия окружного полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Это один из самых интересных и актуальных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», который стартовал в конце марта 2020 года.

В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников (ученики 8-10 классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главный критерий конкурсного отбора – наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Первая серия полуфиналов конкурса «Большая перемена» одновременно прошла в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах
(в Московской области, Республике Крым и Нижегородской области). Этот конкурс стал первым согласованным крупным очным мероприятием с момента начала пандемии.

К полуфиналистам Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Приволжском федеральном округе обратился заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев: «Мы рады, что в столице Приволжья собрались одаренные ребята из всех регионов нашего федерального округа. Конкурс для старшеклассников «Большая перемена» начался в самое нужное время, когда большая часть жителей нашей страны находилась на самоизоляции, приостановили работу предприятия и школы. Именно в этот период вынужденной паузы было особенно важно задуматься о своем будущем, и начать работу для того, чтобы воплотить свои мечты жизнь.

Уверен, что участие в конкурсе откроет вам новые возможности для успешного старта в большую профессию, поможет лучше сориентироваться при выборе своего уникального пути. Для страны крайне важно, чтобы талантливые ребята имели возможность максимально раскрыть свои способности. В вашем таланте, целеустремленности, интеллекте и энтузиазме – залог успешного будущего России!» 

Общий охват участников из всех регионов ПФО составил более 1 100 человек: Республики Башкортостан (121 человек), Марий Эл (24 человека), Мордовия (42 человека), Татарстан (73 человека), Удмуртская Республика
(98 человек), Чувашская Республика (29 человек), Пермский край (95 человек), Кировская (15 человек), Нижегородская (207 человек), Оренбургская (47 человек), Пензенская (73 человека), Самарская (124 человека), Саратовская (72 человека) и Ульяновская (46 человек) области.

За успехами финалистов и полуфиналистов проекта «Большая перемена» следят не только российские высшие учебные учреждения, но и крупнейшие российские компании – Сбербанк, Mail.ru, Росатом. Победители конкурса получат дополнительные баллы и средства, которые гарантируют поступление в любой российский вуз. 

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», передает пресс-служба ПФО. 

 

Фото:   news.myseldon.com/ru/

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Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов.
23 сентября 2020  14:36 
Виктор Кудряшов провел заседание Правительства Самарской области
Участники обсудили оперативную обстановку в СО, реализацию нацпроектов, строительство важнейших социальных объектов. Политика региона
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Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ «Инженерия будущего» и «Автодора»
23 сентября 2020  12:49 
Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ «Инженерия будущего» и «Автодора»
Стороны заинтересованы в совместной работе по созданию и внедрению новых технологий в сфере дорожного строительства и повышении квалификации специалистов.  Образование
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В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
22 сентября 2020  12:23 
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
Если и данная мера не возымеет действия при повторном нарушении штраф может дойти до 50 000 рублей.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
23 сентября 2020  16:07
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод. 
Открыто рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке км 974 автодороги М-5 «Урал» в Тольятти 
Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.  Новости Тольятти
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23 сентября 2020  15:19
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям.
Студенты Самарской области могут получить поддержку своих проектов через регионального оператора ФСИ
Технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда содействия инновациям. Новости Тольятти
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23 сентября 2020  14:31
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти».
В Тольятти дан старт началу строительства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне
Железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ «Тольятти». Новости Тольятти
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