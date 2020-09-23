Заместитель полпреда Олег Машковцев поздравил полуфиналистов Всероссийского конкурса «Большая перемена»

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23 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде состоялась церемония закрытия окружного полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Это один из самых интересных и актуальных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», который стартовал в конце марта 2020 года.

В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников (ученики 8-10 классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главный критерий конкурсного отбора – наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Первая серия полуфиналов конкурса «Большая перемена» одновременно прошла в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах

(в Московской области, Республике Крым и Нижегородской области). Этот конкурс стал первым согласованным крупным очным мероприятием с момента начала пандемии.

К полуфиналистам Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Приволжском федеральном округе обратился заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев: «Мы рады, что в столице Приволжья собрались одаренные ребята из всех регионов нашего федерального округа. Конкурс для старшеклассников «Большая перемена» начался в самое нужное время, когда большая часть жителей нашей страны находилась на самоизоляции, приостановили работу предприятия и школы. Именно в этот период вынужденной паузы было особенно важно задуматься о своем будущем, и начать работу для того, чтобы воплотить свои мечты жизнь.

Уверен, что участие в конкурсе откроет вам новые возможности для успешного старта в большую профессию, поможет лучше сориентироваться при выборе своего уникального пути. Для страны крайне важно, чтобы талантливые ребята имели возможность максимально раскрыть свои способности. В вашем таланте, целеустремленности, интеллекте и энтузиазме – залог успешного будущего России!»

Общий охват участников из всех регионов ПФО составил более 1 100 человек: Республики Башкортостан (121 человек), Марий Эл (24 человека), Мордовия (42 человека), Татарстан (73 человека), Удмуртская Республика

(98 человек), Чувашская Республика (29 человек), Пермский край (95 человек), Кировская (15 человек), Нижегородская (207 человек), Оренбургская (47 человек), Пензенская (73 человека), Самарская (124 человека), Саратовская (72 человека) и Ульяновская (46 человек) области.

За успехами финалистов и полуфиналистов проекта «Большая перемена» следят не только российские высшие учебные учреждения, но и крупнейшие российские компании – Сбербанк, Mail.ru, Росатом. Победители конкурса получат дополнительные баллы и средства, которые гарантируют поступление в любой российский вуз.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», передает пресс-служба ПФО.

Фото: news.myseldon.com/ru/