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В итоге за ЕГЭ по информатике, русскому языку, математике и физике он набрал максимальные 400 баллов. За всю историю ЕГЭ такой результат был только у четырёх ребят.
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Новости /  Общество /  Образование  

Выпускник из Костромы набрал максимальные 400 баллов на ЕГЭ

25 июля 2020 23:04
58
В итоге за ЕГЭ по информатике, русскому языку, математике и физике он набрал максимальные 400 баллов. За всю историю ЕГЭ такой результат был только у четырёх ребят.
В Костроме выпускник школы № 30 сдал все четыре экзамена на сто баллов, передает Лайф. В итоге за ЕГЭ по информатике, русскому языку, математике и физике он набрал максимальные 400 баллов. Об этом сообщили в областной администрации.

— За всю историю проведения Единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым! — отмечается в сообщении.

Как отметил директор школы Александр Зюзин, ученик с первого класса был увлечён точными науками.Он принимал участие в олимпиадах, отлично учился, а школу окончил с медалью. По его словам, у выпускника есть все шансы воплотить все свои мечты в жизнь. 



Фото:    Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
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Комментарии


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