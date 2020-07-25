Выпускник из Костромы набрал максимальные 400 баллов на ЕГЭ

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— За всю историю проведения Единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым! — отмечается в сообщении.Как отметил директор школы Александр Зюзин, ученик с первого класса был увлечён точными науками.Он принимал участие в олимпиадах, отлично учился, а школу окончил с медалью. По его словам, у выпускника есть все шансы воплотить все свои мечты в жизнь.Фото: Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев