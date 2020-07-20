Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» - 2020 планирует собрать 2,5 млн участников
20 июля 2020 18:57
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Как отметила исполнительный директор Самарского фестиваля Галина Рогожина, за восемь лет истории фестиваля в Самаре были сформированы площадки для представления всех основных направлений науки, установлены прочные связи с крупнейшими вузами и образовательными центрами, заинтересованными в популяризации науки. За это время было проведено 1 375 экспериментов, прослушано 215 часов лекций, а число участников фестивальных мероприятий достигло 300 000 человек.
Самара уже не в первый раз является центром проведения значимого научно-популярного события. В этом году инициатива Самарского университета им. Королёва и Совета ректоров вузов организовать Центральную региональную площадку Всероссийского фестиваля науки на базе вуза была поддержана Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
На открытии ректор Самарского университета, член оргкомитета Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» Владимир Богатырев пожелал всей учащейся молодежи принимать самое активное участие в мероприятиях фестиваля:
«В этом году фестиваль проходит и в онлайн-формате, поэтому он будет более доступным и высокотехнологичным. Основная тематика мероприятий – физика и ядерная энергетика. Но мы будем говорить и о многих других науках. Уверен, что вы сможете выбрать наиболее интересное направление, которое в будущем станет траекторией вашего развития».
Как отметил руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» Леонид Гусев, цель фестиваля – ярко, интересно, масштабно рассказать о новейших достижениях современных исследователей, о том, как наука влияет на качество жизни.
«Фестиваль науки впервые прошел в 2006 году по инициативе ректора МГУ академика Виктора Садовничего. Тогда мероприятие посетили всего лишь 20 000 человек. В 2020 году мы ожидаем более 2,5 млн посетителей. Тема этого года – «Физика будущего». Мы будем рассказывать об этой науке в рамках междисциплинарного подхода: физика и материалы, физика и космос, физика и медицина. Так, в Самарском регионе физика находится в крепкой связи с технологиями аэрокосмической отрасли. Важно, что фестиваль проводится при активной поддержке правительства Самарской области и Самарского университета им. Королёва», – прокомментировал Леонид Гусев.
Заместитель министра, руководитель департамента профессионального образования и организационной деятельности министерства образования и науки Самарской области Ольга Лысикова поздравила школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых со стартом фестиваля на самарской земле и пожелала удивительных открытий при знакомстве с новейшими исследованиями и разработками в мире науки.
Григорий Трубников, первый вице-директор Объединенного института ядерных исследования (ОИЯИ), академик Российской академии наук, обратился к участникам фестиваля с такими словами:
«В рамках фестиваля перед нами стоят общие цели: привлечь как можно больше молодежи в науку, заразить ее любопытством, расширить диалог науки и общества. Очень важная миссия фестиваля – популяризация науки, без чего наука светит, но не греет. ОИЯИ подготовил для вас интересную программу, в том числе онлайн-экскурсии на коллайдер NICA. Наш институт очень заинтересован в привлечении ярких, любознательных, умных людей, которые создают науку будущего уже сейчас. Призываю всех заниматься наукой. У вас есть уникальный шанс стать первыми именно там, где до вас еще никто не был, – в физике будущего».
Все мероприятия фестиваля проводятся на бесплатной основе, рассчитаны на самую широкую аудиторию и не имеют возрастных ограничений.
Подробнее об истории фестиваля в Самарской области: https://www.samara.festivalnauki.ru, http://vk.com/festivalnauki63.
Организаторы фестиваля «NAUKA 0+» – Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Самарский университет им. Королёва. Партнеры фестиваля в регионе – Правительство Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области, пространство «Точка кипения», передает пресс-служба облправительства.
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