Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» - 2020 планирует собрать 2,5 млн участников

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Как отметила исполнительный директор Самарского фестиваля Галина Рогожина, за восемь лет истории фестиваля в Самаре были сформированы площадки для представления всех основных направлений науки, установлены прочные связи с крупнейшими вузами и образовательными центрами, заинтересованными в популяризации науки. За это время было проведено 1 375 экспериментов, прослушано 215 часов лекций, а число участников фестивальных мероприятий достигло 300 000 человек.Самара уже не в первый раз является центром проведения значимого научно-популярного события. В этом году инициатива Самарского университета им. Королёва и Совета ректоров вузов организовать Центральную региональную площадку Всероссийского фестиваля науки на базе вуза была поддержана Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.На открытии ректор Самарского университета, член оргкомитета Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» Владимир Богатырев пожелал всей учащейся молодежи принимать самое активное участие в мероприятиях фестиваля:«В этом году фестиваль проходит и в онлайн-формате, поэтому он будет более доступным и высокотехнологичным. Основная тематика мероприятий – физика и ядерная энергетика. Но мы будем говорить и о многих других науках. Уверен, что вы сможете выбрать наиболее интересное направление, которое в будущем станет траекторией вашего развития».Как отметил руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» Леонид Гусев, цель фестиваля – ярко, интересно, масштабно рассказать о новейших достижениях современных исследователей, о том, как наука влияет на качество жизни.«Фестиваль науки впервые прошел в 2006 году по инициативе ректора МГУ академика Виктора Садовничего. Тогда мероприятие посетили всего лишь 20 000 человек. В 2020 году мы ожидаем более 2,5 млн посетителей. Тема этого года – «Физика будущего». Мы будем рассказывать об этой науке в рамках междисциплинарного подхода: физика и материалы, физика и космос, физика и медицина. Так, в Самарском регионе физика находится в крепкой связи с технологиями аэрокосмической отрасли. Важно, что фестиваль проводится при активной поддержке правительства Самарской области и Самарского университета им. Королёва», – прокомментировал Леонид Гусев.Заместитель министра, руководитель департамента профессионального образования и организационной деятельности министерства образования и науки Самарской области Ольга Лысикова поздравила школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых со стартом фестиваля на самарской земле и пожелала удивительных открытий при знакомстве с новейшими исследованиями и разработками в мире науки.Григорий Трубников, первый вице-директор Объединенного института ядерных исследования (ОИЯИ), академик Российской академии наук, обратился к участникам фестиваля с такими словами:«В рамках фестиваля перед нами стоят общие цели: привлечь как можно больше молодежи в науку, заразить ее любопытством, расширить диалог науки и общества. Очень важная миссия фестиваля – популяризация науки, без чего наука светит, но не греет. ОИЯИ подготовил для вас интересную программу, в том числе онлайн-экскурсии на коллайдер NICA. Наш институт очень заинтересован в привлечении ярких, любознательных, умных людей, которые создают науку будущего уже сейчас. Призываю всех заниматься наукой. У вас есть уникальный шанс стать первыми именно там, где до вас еще никто не был, – в физике будущего».Все мероприятия фестиваля проводятся на бесплатной основе, рассчитаны на самую широкую аудиторию и не имеют возрастных ограничений.Подробнее об истории фестиваля в Самарской области: https://www.samara.festivalnauki.ru, http://vk.com/festivalnauki63.Организаторы фестиваля «NAUKA 0+» – Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук, Самарский университет им. Королёва. Партнеры фестиваля в регионе – Правительство Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области, пространство «Точка кипения», передает пресс-служба облправительства.