 Всех самарских школьников и студентов могут перевести на дистанционку с 21 декабря

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян предложил перевести на дистанционное обучение всех школьников и студентов региона с 21 декабря.

Ограничение может быть введено до конца новогодних каникул. Дальнейшие решения планируется принимать исходя из эпидемиологической ситуации.

«По мнению медиков, перерыв в очном обучении необходим для профилактики распространения инфекции. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил в течение суток обсудить инициативу с педагогическими коллективами, а также родительским собранием. В случае одобрения решение будет зафиксировано постановлением», — пояснили в пресс-службе областного правительства.

Ранее Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении «мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Запрет на нахождение несовершеннолетних в ТЦ растянули до 20 декабря. До этой же даты продлевали дистанционный режим обучения для 6-11-х классов, сообщает Другой Город.

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