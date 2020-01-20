Все заинтересованные могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна - моя Россия»
20 января 2020 17:31
93
Конкурс является многолетней гражданской инициативой, направленной на создание условий для формирования активной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-экономического и пространственного развития территорий (российских городов и сел), укрепления государственного единства и целостности России.
С 2019 года он проводится в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина.
Целью конкурса является привлечение молодежи к решению вопросов социально-экономического развития российских территорий.
Принять участие в нем могут учащиеся, молодые педагоги, специалисты, лидеры местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.
В 2019-2020 годах в конкурсе принимают участие две категории участников: Первая – от 14 до 17 лет;
Вторая – от 18 до 35 лет.
Этапы проведения проекта для первой категории участников:
1. 2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года: информирование потенциальных участников, размещение участниками проектов на сайте конкурса;
2. 25 февраля – 1 апреля 2020 года: заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;
3,4. ноябрь 2020 года: очные мероприятия на площадке Международного детского центра «Артек». В рамках этих этапов проходит презентация и защита проектов, определение победителей и награждение.
Этапы проведения проекта для второй категории участников:
1. 2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года: информирование потенциальных участников, размещение участниками проектов на сайте конкурса;
2. 25 февраля – 1 апреля 2020 года: заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;
3. 1 апреля – 6 июня 2020 года: очный этап. В рамках этого этапа проходит презентация и защита проектов, определение победителей;
4. 3 – 6 июня 2020 года: награждение победителей на площадке Петербургского международного экономического форума, передает пресс-служба министерства образования и науки СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 января 2020 19:09
Теперь процесс получения документа упрощён и практически полностью автоматизирован. Социум
67
20 января 2020 18:28
Во всех подразделениях организованы и проведены крестные ходы, а в храмах и молельных комнатах при исправительных учреждениях проведены праздничные... Социум
75
20 января 2020 16:36
Речь идет о плавающем устройстве «Дрон-эколог», оснащенном датчиками, которые позволяют дистанционно проводить мониторинг природных водоемов и передавать... Социум
112
Здравоохранение
19 января 2020 16:34
Выполнен ремонт по специально разработанному для самарской службы крови дизайн-проекту, задачей которого являлось совмещение функциональности,... Здравоохранение
335
16 января 2020 12:54
В доме нужно чаще проводить влажную уборку. Здравоохранение
243
15 января 2020 11:39
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или области. Здравоохранение
255
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
340
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15163
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14995
Туризм
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1478
17 января 2020 20:18
Отдых в Турции ошибочно воспринимается исключительно как каникулы у моря. Тем не менее, даже в холодный сезон, когда солнце прячется за облаками, здесь... Туризм
1004
17 января 2020 09:29
Данные получены по опросу пользователей соцсетей. Туризм
290
Образование
20 января 2020 17:31
Целью конкурса является привлечение молодежи к решению вопросов социально-экономического развития российских территорий. Образование
92
20 января 2020 13:56
За сводных братьев и сестер заявление в 1 класс сможет подать только общий родитель. Образование
242
20 января 2020 11:31
В состав жюри конкурса - известные в городе и области педагоги-музыканты. Образование
184
Культура
20 января 2020 17:52
Мир отмечает юбилей великого режиссера Федерико Феллини, научившего зрителя по-новому смотреть на человека. Культура
87
20 января 2020 16:53
Соловьеву 75 лет. Культура
117
19 января 2020 17:27
Гастроли оркестра были насыщенными. Коллектив дал 21 концерт в лучших концертных залах девяти городов Испании. Культура
350
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
269
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15683
Мода
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
30
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
77
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
192
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
201
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1663
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
574
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1454
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1218
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
800
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
816
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1253
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1359
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1586
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2696
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3235
Мероприятия