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Новости /  Общество /  Образование  

Все заинтересованные могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна - моя Россия»

20 января 2020 17:31
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Целью конкурса является привлечение молодежи к решению вопросов социально-экономического развития российских территорий.
2 декабря 2019 года дан старт XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия».

Конкурс является многолетней гражданской инициативой, направленной на создание условий для формирования активной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-экономического и пространственного развития территорий (российских городов и сел), укрепления государственного единства и целостности России.

С 2019 года он проводится в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина.

Целью конкурса является привлечение молодежи к решению вопросов социально-экономического развития российских территорий.

Принять участие в нем могут учащиеся, молодые педагоги, специалисты, лидеры местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет.

В 2019-2020 годах в конкурсе принимают участие две категории участников: Первая – от 14 до 17 лет;

Вторая – от 18 до 35 лет.

Этапы проведения проекта для первой категории участников:

1. 2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года: информирование потенциальных участников, размещение участниками проектов на сайте конкурса;

2. 25 февраля – 1 апреля 2020 года: заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;

3,4. ноябрь 2020 года: очные мероприятия на площадке Международного детского центра «Артек». В рамках этих этапов проходит презентация и защита проектов, определение победителей и награждение.

Этапы проведения проекта для второй категории участников:

1. 2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года: информирование потенциальных участников, размещение участниками проектов на сайте конкурса;

2. 25 февраля – 1 апреля 2020 года: заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;

3. 1 апреля – 6 июня 2020 года: очный этап. В рамках этого этапа проходит презентация и защита проектов, определение победителей;

4. 3 – 6 июня 2020 года: награждение победителей на площадке Петербургского международного экономического форума, передает пресс-служба министерства образования и науки СО. 
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Комментарии


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