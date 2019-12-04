Возможности увеличения числа иностранных студентов в вузах региона обсудили на заседании проектного комитета«Международная кооперация и экспорт»

57

В мероприятии приняли участие представители высших учебных заведений Самарской области.Национальным проектом «Образование» предусмотрен федеральный проект «Экспорт образования». Он направлен на решение задачи увеличения не менее чем в 2 раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях.В Самарской области с 2017 года численность иностранных студентов увеличилась на 20 %. Всего в настоящее время в вузах региона получают образование 4439 иностранных граждан. 17% от общего числа иностранных студентов обучаются в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева.Вузы проводят мероприятия по привлечению иностранных абитуриентов. Проводятся конференции с международным участием, в том числе студенческие.Размещаются публикации рекламного и информационного характера в иностранных изданиях. Сайты вузов ведутся не только на русском, но и нескольких иностранных языках.Особым интересом у потенциальных студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья пользуются летние и зимние школы, курсы по обучению русскому языку и адаптации иностранных граждан для обучения в российских вузах.Виктор Кудряшов подчеркнул, что вузы региона обладают высоким научно-инновационным потенциалом, имеют колоссальный опыт подготовкиквалифицированных кадров, востребованных и в Самарской области, и далеко за её пределами. «Главная задача, - отметил В. Кудряшов, - создать достойные условия быта и учебы, погрузить студентов в насыщенную интересную информационную, культурную, событийную атмосферу», передает пресс-служба облправительства.