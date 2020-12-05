Вопрос оптимизации «вузов связи» рассмотрит профильный комитет Госдумы РФ

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4 декабря председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ, заместитель секретаря партии «Единая Россия» Александр Хинштейн стал гостем студии «ГТРК-Самара».

В прямом эфире депутат отчитался перед избирателями о ряде решенных в 2020 году задач: работе с обращениями граждан, восстановлении сельских ДК, памятников архитектуры, модернизации почтовых отделений связи, оснащении сельских районов интернетом и многих других.

В эфире поговорили о «взорвавшей» информационное пространство страны теме оптимизации «вузов связи». Напомним, что предложение оптимизировать вузы поступило от Федерального агентства связи (Россвязь), которое является учредителем самарского ПГУТИ, а также трех подобных высших учебных заведений в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Все эти вузы планируют объединить с Московским техническим университетом связи и информатики.

Подробнее — в сюжете «ГТРК Самара».

Депутат рассказал, что уже в понедельник, 7 декабря, в Госдуме состоится заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи под его председательством, и вопрос объединения вузов войдет в повестку наряду с рассматриваемыми законопроектами.

«Я надеюсь, что общими усилиями нам удастся не допустить упразднения нашего ПГУТИ. И я совершенно ответственно заявляю, глядя в глаза самарцам, что сделаю все, «лягу костьми», но не позволю уничтожить вуз, который имеет огромный научно-образовательный потенциал и уникальное прошлое. Мы в Самарской области уже имеем печальный опыт оптимизации вузов и помним, какими социальными последствиями оборачивались попытки предыдущих руководителей объединить вузы. Вообще все это мне напоминает «принцип Шарикова»: взять и поделить. В понедельник на заседании профильного комитета мы направим официальные обращения и в адрес Министра связи РФ, и в адрес Председателя Правительства страны. Разговаривал сегодня с председателем комитета Госдумы по образованию – он также поддерживает нашу позицию. Поэтому уверен: мы не позволим уничтожить – а речь идет именно об уничтожении – нашего самарского вуза», — заявил Александр Хинштейн, передает hinshtein.ru.