Ведущие российские специалисты в области наноспутников собрались в Самаре на симпозиум «RusNanoSat-2019»
27 июня 2019 14:14
115
Представители государственной корпорации "Роскосмос", АО «Главкосмос. Пусковые услуги», ЦНИИмаш, АО «Российские космические системы», ОКБ «Факел», Института прикладной математики им. М.В.Келдыша, Института космических исследований РАН, Физического института РАН, Института прикладной геофизики вместе с учеными и инженерами из ведущих российских и белорусских вузов, малых инновационных компаний обсуждают проблемы разработки и применения наноспутников для решения как прикладных, так и фундаментальных задач.
Среди них: космический мусор и возможности по его регистрации с помощью спутников типа кубсат, исследование проектных и баллистических характеристик наноспутников для изучения астероидов, особенности системного проектирования многоспутниковых орбитальных группировок малоразмерных космических аппаратов, обеспечение “живучести” наноспутника в процессе полёта за счёт использования функциональной избыточности.
“Инициатива объединить на нашей базе ведущих специалистов по космическим аппаратам формата кубсат впервые была реализована в 2015 году. За 4 года наш симпозиум стал одной из ключевых площадок страны, где формируются перспективные проекты и предлагаются флагманские инициативы в области наноспутников, - отметил координатор симпозиума, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета Игорь Белоконов. - Ключевая особенность нынешнего симпозиума в том, что к ученым и инженерам-исследователям присоединились руководители стратегических направлений госкорпорации Роскосмос и ее ведущих производственных центров. Это позволит скоординировать работу научных коллективов в направлении развития наноспутниковых технологий, которые в настоящее время являются наиболее динамичным сектором развития мировой космонавтики”.
В первый день симпозиума гости заслушали несколько пленарных докладов. Директор департамента перспективных программ Сергей Прохоров ГК “Роскосмос” рассказал о программе комплексного развития космических информационных технологий “СФЕРА”, заместитель генерального директора по научной работе АО «Российские космические системы» Алексей Романов - о цифровой трансформации космической отрасли, заместитель генерального директора ЦНИИмаш по науке Александр Романов - о спутниковой альтиметрии с помощью малоразмерных КА. На втором пленарном заседании выступили представители академической науки: ИКИ РАН, ФИАН, Институт прикладной геофизики, в своих докладах они сформулировали актуальные задачи по изучению околоземного космического пространства и гелиофизики.
По завершению симпозиума состоится заседание консорциума российских вузов по созданию группировки наноспутников исследования ионосферы. Идея консорциума возникла на первом симпозиуме “RusNanoSat-2015”. Большинство тех организаций, которые принимали тогда участие в мероприятии, составили его костяк, который со временем расширился и эволюционировал. Участники консорциума обсудят детали создания группировки наноспутников в 2019-2020 годах, а также возможности по ее запуску в 2021 году. “Это хороший темп и многое будет зависеть от того, сможем ли мы его выдержать», - резюмировал Игорь Белоконов, передает пресс-служба Самарского университета.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 июня 2019 16:59
Введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных... Социум
52
27 июня 2019 16:28
Образовательный интенсив «Остров 10-22» пройдет с 10 по 22 июля в Москве. Социум
71
27 июня 2019 16:24
Цель фестиваля - рассказать об осознанном потреблении и экологической культуре силами искусства. Социум
73
Здравоохранение
27 июня 2019 15:18
Мобильная лаборатория СПИД-центра работала в течение двух часов. За это время специалисты успели обследовать 68 человек. Несколько тестов оказались... Здравоохранение
96
27 июня 2019 10:16
У всех желающих будет возможность не откладывать визит к врачу и проконсультироваться во время прогулки. Здравоохранение
206
26 июня 2019 10:19
Предварительная запись осуществляется по телефону. Здравоохранение
249
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13943
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13990
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14199
Туризм
26 июня 2019 09:50
Он расположен на ул. Молодогвардейская. Туризм
232
25 июня 2019 10:30
Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня. Туризм
228
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
315
Образование
27 июня 2019 14:14
Участники симпозиума представят проекты оригинальных космических миссий. Образование
113
26 июня 2019 14:12
Эти ребята закончили вуз с красным дипломом и золотой медалью. Во время обучения они принимали активное участие в научно-исследовательской работе и культурных... Образование
369
26 июня 2019 10:12
Подать заявку на участие в образовательной программе можно уже сейчас Образование
196
Культура
27 июня 2019 16:51
Спикер приглашает самарскую аудиторию к дискуссии о судьбах отечественного кинематографа. Культура
67
27 июня 2019 16:37
С 29 июня по 5 июля Самарская область встретит участников студий творческого развития «Оперение» из 9 городов России — всего более 320 ребят. Культура
63
27 июня 2019 11:49
По традиции проект открывается спектаклем «Лебединое озеро». Культура
130
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14729
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14282
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
958
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1438
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
308
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
497
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
441
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
408
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
516
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
499
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
546
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
429
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
677
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
698
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
427
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
748
Мероприятия