Ведущие российские специалисты в области наноспутников собрались в Самаре на симпозиум «RusNanoSat-2019»

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Представители государственной корпорации "Роскосмос", АО «Главкосмос. Пусковые услуги», ЦНИИмаш, АО «Российские космические системы», ОКБ «Факел», Института прикладной математики им. М.В.Келдыша, Института космических исследований РАН, Физического института РАН, Института прикладной геофизики вместе с учеными и инженерами из ведущих российских и белорусских вузов, малых инновационных компаний обсуждают проблемы разработки и применения наноспутников для решения как прикладных, так и фундаментальных задач.Среди них: космический мусор и возможности по его регистрации с помощью спутников типа кубсат, исследование проектных и баллистических характеристик наноспутников для изучения астероидов, особенности системного проектирования многоспутниковых орбитальных группировок малоразмерных космических аппаратов, обеспечение “живучести” наноспутника в процессе полёта за счёт использования функциональной избыточности.“Инициатива объединить на нашей базе ведущих специалистов по космическим аппаратам формата кубсат впервые была реализована в 2015 году. За 4 года наш симпозиум стал одной из ключевых площадок страны, где формируются перспективные проекты и предлагаются флагманские инициативы в области наноспутников, - отметил координатор симпозиума, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета Игорь Белоконов. - Ключевая особенность нынешнего симпозиума в том, что к ученым и инженерам-исследователям присоединились руководители стратегических направлений госкорпорации Роскосмос и ее ведущих производственных центров. Это позволит скоординировать работу научных коллективов в направлении развития наноспутниковых технологий, которые в настоящее время являются наиболее динамичным сектором развития мировой космонавтики”.В первый день симпозиума гости заслушали несколько пленарных докладов. Директор департамента перспективных программ Сергей Прохоров ГК “Роскосмос” рассказал о программе комплексного развития космических информационных технологий “СФЕРА”, заместитель генерального директора по научной работе АО «Российские космические системы» Алексей Романов - о цифровой трансформации космической отрасли, заместитель генерального директора ЦНИИмаш по науке Александр Романов - о спутниковой альтиметрии с помощью малоразмерных КА. На втором пленарном заседании выступили представители академической науки: ИКИ РАН, ФИАН, Институт прикладной геофизики, в своих докладах они сформулировали актуальные задачи по изучению околоземного космического пространства и гелиофизики.По завершению симпозиума состоится заседание консорциума российских вузов по созданию группировки наноспутников исследования ионосферы. Идея консорциума возникла на первом симпозиуме “RusNanoSat-2015”. Большинство тех организаций, которые принимали тогда участие в мероприятии, составили его костяк, который со временем расширился и эволюционировал. Участники консорциума обсудят детали создания группировки наноспутников в 2019-2020 годах, а также возможности по ее запуску в 2021 году. “Это хороший темп и многое будет зависеть от того, сможем ли мы его выдержать», - резюмировал Игорь Белоконов, передает пресс-служба Самарского университета.