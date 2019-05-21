Васильева доложила Путину о работе с регионами по увеличению зарплаты учителям
21 мая 2019 23:30
156
— Когда мы с вами встречались в последний раз, вы говорили о том, чтобы держать уровень заработной платы. Для нас это самое основное, — рассказала она.
Васильева также отметила, что в школах за последний год удалось снизить объём необходимой отчётности. За это выступали как учителя, так и администрация школ.
Ранее Путин поручил Васильевой следить за уровнем заработной платы учителей. Она, по указанию главы государства, не должна быть ниже средней по экономике региона.
Фото: kremlin.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 мая 2019 19:31
В исследовании сравнивались автомобили среднего класса: Mercedes C 220 d и Tesla Model 3. Социум
123
21 мая 2019 18:07
Уже сейчас Форум переступил через порог в 12278 заявок, тем самым побив рекорд предыдущих лет, хотя регистрация еще продолжается. Социум
138
21 мая 2019 18:01
Программа «Зеленого марафона-2019». Социум
145
Здравоохранение
21 мая 2019 13:20
В мероприятии примут участие волонтеры-медики, учащиеся Тольяттинского медицинского колледжа. Здравоохранение
151
21 мая 2019 10:25
Также прошла акция по экспресс-тестированию на ВИЧ. Здравоохранение
165
20 мая 2019 12:51
Для жителей села в помещении ФАПа будет организован профилактический осмотр врачами. Здравоохранение
230
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
213
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
310
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
551
Туризм
20 мая 2019 13:40
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
286
17 мая 2019 13:15
Гостям расскажут о туристическом потенциале нашего города. Туризм
236
16 мая 2019 09:51
Губернатор подчеркнул, что туристическая отрасль в регионе остается серьёзно недооцененной. Туризм
228
Образование
21 мая 2019 23:30
Глава ведомства отметила, что в школах сократили объём отчётности, который был чрезмерным. Образование
150
20 мая 2019 16:08
На площадке Политеха в Самаре испытание прошли 100 человек – студенты и преподаватели, школьники старших классов и их учителя. Образование
275
20 мая 2019 14:47
Одним из приоритетных направлений работы конференции ИТНТ-2019 является образовательный аспект. Образование
312
Культура
21 мая 2019 12:46
В состав жюри финального конкурсного отбора были приглашены видные деятели искусств РФ. Культура
193
21 мая 2019 11:35
Гостей ждет разнообразная программа. Культура
204
20 мая 2019 12:47
В основу образов кукол легли герои знаменитых литературных произведений А.Н. Толстого, В.А. Жуковского, У. Шекспира. Культура
217
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
997
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
629
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
811
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1280
Видео
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
371
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14456
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
554
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
592
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1333
3 мая 2019 11:48
Он возник области на дороге Подстёпки-Ягодное. Происшествия
624
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
385
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
478
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
456
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
876
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
800
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
737
Мероприятия