В вузах не ждут новых скандалов из-за «списанных» диссертаций

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Такой вывод можно сделать из комментариев руководителей вузов, которые опубликовала газета «Самарское обозрение». Поводом стала информация о том, что 4 человека в регионе за год были оставлены без ученых степеней, и это уже подтверждено приказами Миннауки РФ.Научный руководитель Самарского национального исследовательского университета Евгений Шахматов обратил внимание, что в вузе уже несколько лет работает проверка представленных к защите работ на антиплагиат и научную новизну. В случае непрохождения этой проверки они отправляются на доработку, которая может занимать несколько месяцев и даже лет.Такая строгость обусловлена тем, что от качества диссертаций теперь зависит судьба самих диссертационных советов. Высшая аттестационная комиссия работает так, что если к защите допускают одну-две не соответствующие требованиям работы, за этим может последовать представление на закрытие всего диссовета. «Никто не заинтересован пропускать неподготовленные работы», — говорит Евгений Шахматов.Другие эксперты «Самарского обозрения» уверяют, что фальсифицированных или просто некачественных работ все еще много. «Я знаю работы, уникальность которых гораздо меньше 90% — а столько необходимо для докторской диссертации». Однако в ВАК эту информацию не направили, и соискателей не лишили степеней. «Очень много работ еще не проверили на антиплагиат», — отметила профессор СамГТУ Татьяна Борисова.