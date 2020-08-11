В школу в 2020 году: сколько стоит полная «боевая» готовность в Самаре

В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы.
В этом году стоимость подготовки детей к школе выросла из-за вероятности продолжения удаленной учебы. Многие родители к стандартному списку принадлежностей добавляют ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты. Онлайн-обучение бьет по карману, более чем вдвое увеличивая стоимость подготовки ребенка к школе по сравнению с приготовлениями к учебе офлайн. При этом цена полного комплекта необходимых для домашнего обучения товаров на Авито
(базовые предметы + ноутбук и компьютерное кресло), выросла на 6% по сравнению с 2019 годом, выяснил аналитический центр сервиса. В Самаре средняя цена такого набора выросла всего на 1% по сравнению с прошлым годом и составила 17 700 рублей.
В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Такой набор обойдется родителям в среднем в 3 180 рублей. Ранец в среднем стоит около 1 150 рублей, школьная форма обойдется в 1 060 рублей . Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020 ранец вырос в цене на 3%, а форма - на 7%. Еще дешевле родителям обойдутся спортивная форма (640 рублей в среднем) и пенал (330 рублей).
Базовый набор для офлайн обучения в Самаре обойдется в среднем в 3 180 рублей - дороже на 15%, чем в 2019 году. На ранец придется потратить 1 110 рублей, что выше цены прошлого года на 16%. Школьную форму можно приобрести в среднем за 1 030 рублей, цена на нее выросла на 4%.
Те, кто хочет заранее быть уверенными в полной готовности школьника, будут стараться приобрести предметы, которые подойдут и для онлайн- и для офлайн-обучения, чтобы быть готовыми к потенциальной второй волне. В целом по стране стоимость полного комплекта составила чуть более чем 20 тысяч рублей. В этот набор помимо базовых вещей из обычного набора входят также ноутбук и компьютерное кресло - важные предметы для организации домашнего обучения в 2020 году. Такой комплект товаров поднялся в цене на 6% по сравнению с кануном 1 сентября 2019 года - год назад родители могли потратить на него ориентировочно 19 тысяч рублей.
Самая главная расходная статья для родителей школьников - ноутбуки: в среднем на Авито они стоят 13 тысяч рублей. Компьютерное кресло можно купить за 4 тысячи рублей. Спрос на офисную мебель и электронные устройства вырос. Ноутбуки стали востребованнее на 55%, а кресла на целых 73%.
В Самаре средняя стоимость “продвинутого” комплекта для обучения (набор для офлайн учебы + ноутбук и компьютерное кресло) выросла на 1% и составила 17 700 рублей. Ноутбук можно приобрести за 11 090 рублей - ниже цены 2019 года на 5%, а компьютерное кресло - в среднем за 3 430 рублей, при этом цена выросла на 7%.
“В 2020 году ноутбук стал обязательным гаджетом для каждой семьи. За год стоимость ноутбуков на Авито выросла на 8%, спрос на них сильно “подскочил” - это в том числе последствия пандемии, которая спровоцировала ускорение цифровизации жителей страны. На Авито можно найти как б/у, так и новые товары по привлекательной цене, что позволяет родителям купить все необходимое к школе в одном месте и сэкономить не только деньги, но и время”, - комментирует Павел Комаров, руководитель макрокатегории "Бытовая техника и электроника" Авито.
Фото: Pixabay.com
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