В селе Патровка родители попробовали себя в роли учеников

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В этой сельской школе к новому учебном году завершится переоборудование кабинетов для создания цифровой образовательной среды. В настоящий момент активно идет ремонт и закупка мебели за счет средств муниципального бюджета. Началась поставка нового оборудования в рамках национального проекта «Образование» на него выделены финансы из федеральной и областной казны.Используя интерактивную панель в режиме «Демонстрация слайдов», и.о. директора Надежда Сторожкова рассказала приглашенным о федеральных проектах, составляющих основу нацпроекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.По просьбе педагогов-ветеранов более подробно были освещены федеральные проекты: «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого».Представители родительской общественности оценили информационные технологии. Для них учитель химии и биологии Наталья Нефедова, используя режим «Интерактивный урок», продемонстрировала мастер-класс по проведению отдельных этапов урока. Мама ученицы 3 класса Синельниковой Алины решила побыть в роли ученика и, отсканировав QR-код, приняла участие в интерактивном опросе по теме урока.«Как родитель я рада, что дети будут вовлечены в цифровую образовательную среду. Это насущная необходимость, поскольку школа несет особую миссию, которая заключается в подготовке всесторонне развитого ученика, готового к продолжению образования в высокоразвитом информационном обществе», - отметила Елена Синельникова.К новому учебному году в школе села Патровка установят 2 интерактивные панели, многофункциональные устройства, которые объединяют сканер, принтер и ксерокс, 38 ноутбуков для детей и педагогов. Все это закупается в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».Всего в этом году цифровая образовательная среда в рамках нацпроекта «Образование» будет создана в 101 школе региона.«Когда я начинала работать, в школе появился первый телевизор, потом первый компьютер, а теперь в школе оборудован кабинет, где детки будут осваивать цифровые технологии. Видимо, это назревшая необходимость современного времени. Я рада за наших детей и педагогов», - пожелала успехов и побед в новом учебном году всему педагогическому коллективу педагог – ветеран, руководитель школьного музея истории села Патровка имени В.Ф. Гончарова Валентина Салазкина.«Мне как бывшему педагогу нашей школы очень приятно видеть, что по нацпроекту «Образование» и наша школа преображается. Увидев новое оборудование, радуешься тому, какие возможности открываются для учащихся и у педагогов. Конечно, все это нужно осваивать, ведь новые технологии - это безграничные возможности для вхождения в новое информационное общество», - дала свою оценку педагог-ветеран Татьяна Филилеева.Внедрение цифровой образовательной среды не заменит очное обучение детей . Все школы готовятся начать учебный год в традиционный срок, при этом меры эпидемиологической безопасности будут усилены, передает пресс-служба облправительства.