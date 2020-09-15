В регионе стартовал прием заявок на конкурс «Студент года 2020»

298

В регионе стартовал прием заявок на Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2020». Заявку можно подать до 1 октября в молодежном лофте StrelkaHall (Вилоновская, 30).

В этом году Конкурс проводится уже в девятый раз. В предыдущие годы участниками Конкурса стали более 2500 студентов вузов и ссузов Самарской области.

«В этом году Конкурс пройдет в традиционном формате в несколько этапов: подача заявки участниками, заочная оценка, очный этап и церемония награждения. Мероприятие является одним из ключевых событий в студенческой жизни Самарской области и позволяет выявить наиболее талантливых студентов в различных номинациях. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В этом году для участников пройдут мастер-классы от экспертов, наставников и членов жюри, которые помогут им подать качественную заявку, также подготовить успешное выступлению к очному этапу и повысить навыки Soft Skills. Такую практику мы вводим впервые и уверены, что это поможет студентам успешно принять участие в нашем конкурсе и подготовиться к Российской национальный премии «Студент года», — рассказал о Конкурсе Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи, председатель организационного комитета Конкурса.

В 2020 году учащиеся смогут побороться за звание лучшего в следующих номинациях:

Для студентов ссузов:

«Студенческий лидер ссуза»,

«Студенческая творческая личность ссуза»,

«Спортсмен года ссуза»,

«Молодой профессионал года».

Для студентов вузов:

«Студенческий лидер вуза»,

«Студенческая творческая личность вуза»,

«Спортсмен года вуза»,

«Интеллект года».

Общие для студентов вузов и ссузов:

«Староста года»,

«Доброволец года».

Также участник может принять участие в номинации «Гран-при «Студент года 2020». Для участия в ней необходимо сделать отметку в своей заявке, приложить к основному портфолио дополнительный пакет конкурсной документации. Победителем номинации может стать участник, которые одержит победу в одной из номинаций и покажет достойный результат в других областях своей деятельности.

Участниками Конкурса могут стать студенты ссузов и вузов Самарской области и филиалов, находящихся в нашем регионе, очной формы обучения, в возрасте до 25 лет. Для этого им необходимо подать заявку и портфолио в печатном виде в молодежный лофт «StrelkaHall» по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.30 до 18:00 часов 1 октября 2020 г. Список конкурсной документации и форма заявки по номинациям Конкурса указаны в Положении. Его можно найти в группе Конкурса в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/studentgoda63).

В 2019 году участникам Конкурса впервые помогали наставники – лауреаты и победители Конкурса прошлых лет. В этом году такая практика продолжится. Участники конкурса смогут выбрать себе наставника, который будет помогать им проходить этапы конкурса и готовиться к ним.

За право стать студентом года с 2012 года уже поборолись около 2500 студентов Самарской области. В 2019 году на Конкурс было подано 504 заявки из 78 образовательных организаций Самары и Самарской области.

Организаторами конкурса являются министерство образования и науки Самарской области, совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики, передает пресс-служба облправительства.