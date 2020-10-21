В регионе состоялось первое заседание Областного родительского собрания

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В среду, 21 октября, в режиме ВКС состоялось первое заседание созданной недавно общественной организации – Областного родительского собрания. Вместе с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым члены собрания обсудили план работы на текущий год, основные задачи, стоящие перед организацией, а также избрали руководящий состав собрания.

Предложение о создании Областного родительского собрания Глава региона выдвинул полтора месяца назад на региональной Августовcкой конференции работников образования. Именно собрание призвано вывести на новый уровень отношения «семья – школа», обеспечить взаимодействие между педагогическим и родительским сообществами для решения вопросов в сфере образования и воспитания детей.

«Когда в августе предложил создать Областной родительский комитет, прекрасно понимал, что никаких сложностей в его формировании у нас не будет. Потому что вижу, сколько у нас активных, небезразличных родителей, которые думают о судьбе своих детей, судьбе Родины, сколько активных родителей в общественных комитетах школ, для которых чужих детей нет, – отметил Дмитрий Азаров, приветствуя членов собрания. – Процесс образования, и тем более, воспитания, невозможен без участия родителей. Залогом достижения успеха, в том числе реализации тех целей, которые определены национальными проектами РФ, Президентом страны, – это подготовить ребенка к взрослой жизни, дать ему возможность реализоваться, быть успешным в будущем, – является активное участие в этих процессах не только педагога, школы, но и родителей. Без поддержки семьи системе образования не справиться. Я рад, что родительская общественность откликнулась, поддержала идею создания Областного родительского комитета».

В состав нового органа вошли родители из всех образовательных округов региона. Среди них – многодетные родители, мамы и папы, которые воспитывают приемных детей, члены общественных организаций, Губернской думы, Общественной палаты и регионального отделения ОНФ. Вместе с родительскими коллективами им предстоит выработать предложения по совершенствованию системы образования, стать площадкой для обсуждения новаций в данной сфере перед их принятием, а также осуществлять родительский контроль за эффективной реализацией задач, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным в рамках национальных проектов.

«Вопросов возникает немало, и даже поверхностный мониторинг соцсетей, родительских групп, которые есть практически в каждом муниципалитете, показывает, сколько есть проблемных вопросов и конструктивных предложений по преодолению тех или иных сложностей, – отметил Губернатор. – Я рассчитываю, что вы станете советником, цензором, контролером качества исполнения самых разных инициатив и проектов. В этой части я жду вашего деятельного участия».

Один из первостепенных вопросов, к решению которого по инициативе Дмитрия Азарова уже подключилось Областное родительское собрание, – это контроль качества питания в школах. Напомним, что задачу обеспечить всех учеников младших классов горячим питанием поставил Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию. Самарская область активно включилась в эту работу и в числе первых регионов исполнила поручение Главы государства. Так, с 1 сентября бесплатным питанием обеспечено более 143 тысяч детей – это все ученики начальной школы. На исполнение задачи из бюджета Самарской области выделено 218 миллионов рублей, а из федерального бюджета – почти 405 миллионов рублей.

«Мы заканчиваем первую четверть, и самое время подвести промежуточные итоги, посмотреть, что получилось, а что нет, на что обратить внимание, что нам требуется доработать, в том числе, за период осенних каникул, – обратился Дмитрий Азаров к родительской общественности. – Я знаю, что родительский контроль организации питания действует, но хотел бы попросить вас здесь проявить самую высокую активность, участвовать в проверке поступающих жалоб. Нам важно оценить процесс глазами родителей: наверное, лучшего контролера здесь найти просто невозможно».

На тему организации питания высказались родители из разных образовательных округов. Все они уже участвуют в общественном контроле, следят за работой пищеблоков и тестируют предлагаемые ребятам блюда. Как отметила представитель родительского собрания из 11-й гимназии Самары Светлана Белова, «контроль организован в полном объёме, создана бракеражная комиссия. Снимаются пробы, дети и родители довольны».

Родители подчеркнули, что претензий к качеству питания практически не возникает, однако иногда питание выставляют на столы сильно заранее, и к приходу школьников оно уже перестает быть «горячим». Кроме того, не всегда школьники съедают предложенные блюда, а ведь они составляются с учетом оптимального состава и баланса витаминов. Как отметила представительница родительской общественности из Северо-западного образовательного округа Людмила Генералова, «очень важно проводить разъяснительную работу с родителями о культуре питания, о здоровом питании. Ведь многие дети не привыкли есть то, что готовят у нас в школах просто потому, что это здоровое питание. Мы планируем на нашей территории запуск проекта, посвященного этой теме. Возможно, с использованием онлайн-платформ».

Дмитрий Азаров идею поддержал. «Спасибо огромное за то, что вы эту тему поднимаете. Я вас попрошу этой работой заняться предметно не только в Северо-западном образовательном округе. Это крайне важно, абсолютно с вами согласен. Работа по информированию должна носить всеобъемлющий характер, в том числе – и о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать родители школьников», – подчеркнул Глава региона.

Также Дмитрий Азаров отметил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации крайне важно уделить внимание вопросу сохранения здоровья детей. Несмотря на то, что на данный момент уровень заболеваемости ОРВИ среди детского населения во всех возрастных группах существенно ниже эпид.порога – об этом говорит и тот факт, что в школах из-за болезни отсутствует не более 6% детей – эпидемиологи прогнозируют возможный подъем сезонной заболеваемости на начало ноября.

«В связи с этим хочу посоветоваться сегодня с вами, услышать ваше мнение по поводу продолжительности осенних каникул. Мы рассматриваем вопрос о продлении каникул на одну неделю, до 9 ноября», – обратился Глава региона к участникам заседания.

Родители всех округов предложение единогласно поддержали. По их мнению, двухнедельные каникулы позволят и учителям, и ученикам подготовиться к новой четверти и выйти в классы здоровыми.

Кроме того, был поднят вопрос о переводе детей на дистанционное обучение. Дмитрий Азаров отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки рассматривается вопрос о переводе на онлайн-обучение учеников старших классов. «Я знаю, насколько тревожит большинство родителей переход на дистанционку, насколько это сложно оказывается для многих семей. Еще раз подчеркну: не посоветовавшись с родительской общественностью, считаю, что такие решения принимать нельзя. Мы должны обсудить, увидеть, какие сложности возникают, отработать на опережение, и тогда осмысленно принять решение», – акцентировал внимание Губернатор.

Члены собрания отметили, что мнение родителей по данному вопросу расходятся. В большинстве своем родители выступают за очное обучение. Однако в случае возникновения острой необходимости они однозначно поддержат переход на онлайн-обучения для сохранения здоровья детей. Прозвучали предложения оставить на очном обучении 1-е и выпускные 9-е и 11-е классы – для выпускников особенно важно иметь возможность готовиться к экзаменам, а самым младшим школьникам – «втянуться» в образовательный процесс.

Глава региона отметил, что необходимо обобщить все прозвучавшие предложения и передать их в министерство образования для дальнейшей проработки и учитывать при планировании образовательного процесса.

На первом заседании Общественного родительского собрания также был решен ряд организационных вопросов, в том числе избран председатель организации. Им стала глава окружного родительского собрания Северного образовательного округа Самарской области Елена Климова.

«Я от всего сердца благодарю за оказанное доверие. Вместе с вами мы сможем сделать много хорошего, много добрых и нужных дел для наших любимых детей, помочь учителям, тем более, что задачи на Августовской конференции были поставлены четко Дмитрием Игоревичем», – сказала Елена Климова.

Губернатор пожелал всем участникам Областного родительского собрания плодотворной работы и попросил активнее взаимодействовать с родительскими коллективами.

«В родительских сообществах, чатах, и в своих аккаунтах в социальных сетях доводите информацию до родителей – в том числе, об этой встрече, о том, что мы обсуждаем, какие подходы мы вместе вырабатываем. Вовлекайте их в эту работу. Поверьте, это очень важно», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.