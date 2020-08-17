В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»

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Ежегодно более 84% учеников СОШ №11 г.о. Октябрьск участвуют в олимпиадах, научно-практических конференциях, смотрах, конкурсах,соревнованиях, больше половины из них становятся победителями и призерами. А педагоги являются победителями Всероссийских конкурсов «Использование современных информационных технологий в образовании» и «ИКТ-компетентность педагога в условиях ФГОС».«В нашей школе многие ребята интересуются точными науками - математикой, информатикой. Для нас открытие центра «Точка роста» - этоеще одна ступень для их развития, - отмечает директор школы Ольга Дунова. – Новое и современное оборудование позволит нашим детям эффективнее осваивать предметы и реализовывать проектную деятельность. Мы на новом уровне сможем организовать их подготовку к научно-практическим конференциям, участию в конкурсах, олимпиадах».В прошлом году для ребят во время внеурочной деятельности в школе были организованы занятия по шахматам. На сегодняшний день этой интеллектуальной игрой увлеклись 164 ученика. По мнению педагогов, после создания «шахматной гостиной» в центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» подготовка будет организована на качественно новом уровне.«Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски, - подчеркивает педагог школы № 11 г.о. Октябрьск Любовь Кутумова.- Открытие «Точки роста» на базе нашей школы расширит возможности педагогов в организации занятий, поможет сформировать у ребят современные новые технологические и гуманитарные навыки не только в предметных областях, но и во время внеурочных занятий».Ремонт в кабинетах одиннадцатой школы Октябрьска, где в этом году в рамках национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, будет оборудован центр цифрового и гуманитарного профилей, выполнен на 100%. Педагоги, которые будут работать в «Точке роста» проходят обучение.В планах у руководства школы при реализации программ дополнительного образования организация сетевого взаимодействия со всемиобщеобразовательными учреждениями города. Главная цель – дать возможность каждому ребенку проявить себя, раскрыть новые способности и найти свою «Точку роста», передает пресс-служба облправительства.