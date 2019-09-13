Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 13 сентября, 23:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/09:
USD 64.47
-0.72
EUR 71.53
-0.3
Новости /  Общество /  Образование  

В культурный норматив школьника включили песни Beatles и Nirvana

13 сентября 2019 20:52
98
Рекомендуемый перечень произведений включает произведения искусства по направлениям
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ, передает РИА Новости.

Пилотный проект министерства просвещения и министерства культуры РФ по введению культурных нормативов начнется в восьми регионах России с 1 сентября. Как ранее сообщала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, проект стартует в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. В министерстве культуры России рассказали РИА Новости, что идея проекта "Культурный норматив школьника" заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей, кинофильмов.

Рекомендуемый перечень произведений включает произведения искусства по направлениям "Изобразительное искусства", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф", "Театр".

Школьникам, в частности, предлагается изучать картины Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, иконы Андрея Рублева, полотна Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, скульптуру "Медный всадник" Этьена Мориса Фальконе, "Самсона" Михаила Козловского и многие другие в зависимости от возраста.

Ученикам младших классов рекомендуется ознакомиться с оперой "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, балетом "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Из зарубежной музыки в список попали опера "Волшебная флейта" Моцарта. В список для школьников старших классов включили песню All you need is love группы The Beatles, Bohemian rhapsody группы Queen. Smells like teen spirit группы Nirvana, композиции Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Андрея Макаревича.

В список фильмов включили мультфильмы Федора Хитрука, Константина Бронзита, Александра Татарского, перечень картин составляют "Баллада о солдате" Григория Чухрая, "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой, "Иваново детство" Андрея Тарковского, "Общество мертвых поэтов" Питера Уира, "Унесенные призраками" Хаяо Миядзяки, "Список Шиндлера" Стивена Спилберга и многие другие.

Фото:   pixabay
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
13 сентября 2019  21:53
Телеведущая буквально светилась от счастья и улыбалась, её муж вёл себя более сдержанно.
Собчак и Богомолов приехали на свадебный банкет на карете
Телеведущая буквально светилась от счастья и улыбалась, её муж вёл себя более сдержанно.   Социум
85
13 сентября 2019  21:25
В 5-й день работы комиссии Центрального аппарата МЧС РФ на самарской земле, личный состав ГУ МЧС СО сдавал зачеты по тактико-специальной и пожарно-спасательной подготовке.
Проверена готовность личного состава ГУ МЧС СО и техники к выполнению задач по предназначению
В 5-й день работы комиссии Центрального аппарата МЧС РФ на самарской земле, личный состав ГУ МЧС СО сдавал зачеты по тактико-специальной и пожарно-спасательной... Социум
102
13 сентября 2019  21:05
Всех желающих приглашают «поболеть» за участников турнира.
В Самаре пройдет турнир по мини-гольфу среди журналистов
Всех желающих приглашают «поболеть» за участников турнира.  Социум
95
Весь список

Здравоохранение
13 сентября 2019  18:19
Накануне Дня знаний он получил тяжелую травму глаза, в результате которой произошел разрыв глазных оболочек и потеря зрения.
В Самарской больнице им. Ерошевского второкласснику из Тольятти после тяжелой травмы вернули зрение
Накануне Дня знаний он получил тяжелую травму глаза, в результате которой произошел разрыв глазных оболочек и потеря зрения.  Здравоохранение
108
12 сентября 2019  14:41
С целью повышения доступности медицинской помощи в регионе совершенствуется запись на прием к врачу.
Министр Михаил Ратманов презентовал Единый Контакт-центр
С целью повышения доступности медицинской помощи в регионе совершенствуется запись на прием к врачу.  Здравоохранение
339
12 сентября 2019  12:18
В Самарской области обращаемость пострадавших от укусов клещей к врачам не превышает среднемноголетних значений
В Самарской области обращаемость пострадавших от укусов клещей к врачам не превышает среднемноголетних значений
На территории Самары проведена акарицидная обработка территорий на площади 216,25 га. Здравоохранение
224
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14384
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14318
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14396
Весь список
Туризм
11 сентября 2019  09:10
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
206
30 августа 2019  10:28
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
278
27 августа 2019  12:08
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
348
Весь список
Образование
13 сентября 2019  20:52
Рекомендуемый перечень произведений включает произведения искусства по направлениям "Изобразительное искусства", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф", "Театр".
В культурный норматив школьника включили песни Beatles и Nirvana
Рекомендуемый перечень произведений включает произведения искусства по направлениям "Изобразительное искусства", "Музыка", "Литература",... Образование
97
13 сентября 2019  12:25
В Тольятти состоялась областная конференция работников системы дополнительного образования
В Тольятти состоялась областная конференция работников системы дополнительного образования
Сегодня в систему дополнительного образования Самарской области вовлечены более 78% учеников. Образование
173
13 сентября 2019  12:11
Конкурс для книголюбов проведут в Самарской области
Конкурс для книголюбов проведут в Самарской области
В творческом состязании могут принять участие дети в возрасте от 7 до 14 лет. Образование
160
Весь список

Культура
12 сентября 2019  19:34
Бокурадзе уточняет, что это не окончательный проект, а лишь один из вариантов.
Денис Бокурадзе представил эскизы проекта нового здания театра"Грань" в Новокуйбышевске
Бокурадзе уточняет, что это не окончательный проект, а лишь один из вариантов.  Культура
273
12 сентября 2019  16:42
Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды.
Артисты "Квартета И" и Ирина Понаровская стали "Заслуженными артистами РФ"
Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды.  Культура
276
12 сентября 2019  15:34
В этом году в адрес фестиваля пришло более 300 работ, в конкурсную программу вошли 52 документальных картины.
В Самаре пройдет XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли»
В этом году в адрес фестиваля пришло более 300 работ, в конкурсную программу вошли 52 документальных картины.  Культура
280
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15078
Весь список
Мода
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
61
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
94
4 сентября 2019  19:11
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
 Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения.  Мода
89
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
423
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
265
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
777
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
320
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
578
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
415
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
669
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
898
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1077
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
530
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2304
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
470
Весь список

Мероприятия
Проверена готовность личного состава ГУ МЧС СО и техники к выполнению задач по предназначению
В Самаре пройдет турнир по мини-гольфу среди журналистов
В Самаре заложили капсулу с землёй с места битвы в Польше 14 августа 1813 года
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные