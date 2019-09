В культурный норматив школьника включили песни Beatles и Nirvana

98

Пилотный проект министерства просвещения и министерства культуры РФ по введению культурных нормативов начнется в восьми регионах России с 1 сентября. Как ранее сообщала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, проект стартует в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях. В министерстве культуры России рассказали РИА Новости, что идея проекта "Культурный норматив школьника" заключается в комплексе мероприятий по организации посещения выставок, спектаклей, кинофильмов.Рекомендуемый перечень произведений включает произведения искусства по направлениям "Изобразительное искусства", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф", "Театр".Школьникам, в частности, предлагается изучать картины Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Николая Рериха, иконы Андрея Рублева, полотна Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, скульптуру "Медный всадник" Этьена Мориса Фальконе, "Самсона" Михаила Козловского и многие другие в зависимости от возраста.Ученикам младших классов рекомендуется ознакомиться с оперой "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, балетом "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Из зарубежной музыки в список попали опера "Волшебная флейта" Моцарта. В список для школьников старших классов включили песню All you need is love группы The Beatles, Bohemian rhapsody группы Queen. Smells like teen spirit группы Nirvana, композиции Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Андрея Макаревича.В список фильмов включили мультфильмы Федора Хитрука, Константина Бронзита, Александра Татарского, перечень картин составляют "Баллада о солдате" Григория Чухрая, "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой, "Иваново детство" Андрея Тарковского, "Общество мертвых поэтов" Питера Уира, "Унесенные призраками" Хаяо Миядзяки, "Список Шиндлера" Стивена Спилберга и многие другие.