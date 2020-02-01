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Новости /  Общество /  Образование  

В красноярской школе в туалете оборудовали "учительскую"

1 февраля 2020 19:38
97
На днях в этой школе произошел инцидент, когда один из учеников молотком повредил глаз другому
В школе № 41 города Иланский Красноярского края оборудовали кабинет для педагогов в туалете. Соответствующее видео опубликовал телеканал "ТВК Красноярск", передает РИА Новости.

На кадрах видно, что в "кабинете" сидит учительница, проверяющая тетради. Рядом с ней установлены компьютер и принтер.

Ранее местные СМИ писали, что учебное заведение закрыли из-за угрозы обрушения, а все занятия проводятся в пристройке, при этом часть парт размещена в столовой.

В пресс-службе краевого Министерства образования сообщили РИА Новости, что разберутся с ситуацией в школе и направят официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию.

На днях в этой школе произошел инцидент, когда один из учеников молотком повредил глаз другому. Следственный комитет проводит проверку по этому поводу. 
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Комментарии


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