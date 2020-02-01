В красноярской школе в туалете оборудовали "учительскую"

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На кадрах видно, что в "кабинете" сидит учительница, проверяющая тетради. Рядом с ней установлены компьютер и принтер.Ранее местные СМИ писали, что учебное заведение закрыли из-за угрозы обрушения, а все занятия проводятся в пристройке, при этом часть парт размещена в столовой.В пресс-службе краевого Министерства образования сообщили РИА Новости, что разберутся с ситуацией в школе и направят официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию.На днях в этой школе произошел инцидент, когда один из учеников молотком повредил глаз другому. Следственный комитет проводит проверку по этому поводу.