В Тольятти стартует вторая волна общественно-образовательной акции в области энергосбережения

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26 ноября 2019 в 10.00 в корпусе «Э» здания Тольяттинского государственного университета (ул. Ушакова, 57, ауд. Э-609) проводится энергетический диктант для студентов.Мероприятие проводится в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.Участники смогут оценить знания о методах энергосбережения. Кроме того, мероприятие поможет привлечь внимание и повысить интерес участников к вопросам культуры потребления энергоресурсов и их рационального использования в быту.