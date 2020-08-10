В Тольятти поздравили золотых выпускников

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Заслуженные награды получили 26 выпускников тольяттинских школ, которые проявили себя в изучении общеобразовательных дисциплин, а также становились победителям и призёрами регионального и всероссийского этапов олимпиад.Каждого выпускника лично поздравил глава Тольятти Сергей Анташев:– Такие ребята, как вы - настоящая драгоценность нашего города! Я понимаю, что многие из вас завтра уедут учиться в другие города, в лучшие вузы страны. И я очень рад, что у вас есть такая возможность! И все же я надеюсь, что в будущем вы свяжете свою жизнь с нашим регионом и с родным городом. Помните, Тольятти всегда вас ждёт, и все, что мы сегодня делаем – для вас!Данное мероприятие стало первым в череде награждения лучших выпускников города. Подобные церемонии сегодня прошли в школе им. С.П. Королева, в школе № 94 и во дворце детского и юношеского творчества Автозаводского района. 11 августа планируется награждение золотых медалистов в школе им. С.П. Королева и во дворце детского и юношеского творчества Автозаводского района, во дворце творчества детей и молодежи, а также в гимназии № 39. Медали будут вручать представители администрации городского округа Тольятти, Самарской Губернской Думы, Думы городского округа Тольятти, лидерами общественного мнения.По итогам 2019-2020 учебного года в городском округе Тольятти 468 учащихся подтвердили право на получение медали «За особые успехи в учении». Из шести выпускников Самарской области, получивших по 100 баллов на двух экзаменах, четверо - учащиеся школ городского округа Тольятти, передает пресс-служба администрации Тольятти.Фото: пресс-служба администрации Тольятти