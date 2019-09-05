В Саврухе завершают комплектование кабинетов центра «Точка роста»

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В четверг,, во время рабочей поездки в Похвистневский район губернатор Самарской областиоценил укомплектованность Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в школе села Савруха.«Точки роста» в образовательных учреждениях создаются благодаря национальному проекту «Образование». Всего такие кабинеты появятся в 45 школах региона, в том числе и в Саврухе.Всероссийский старт проекта «Точка роста» намечен на 23 сентября, и сейчас у педагогов самая жаркая пора. Завершается комплектация кабинетов, в саврухинской СОШ их будет два. В учебное заведение уже поступила мебель, видеокамера, манекены для отработки навыков оказания первой помощи и другие элементы «Точки роста». В ближайшее время здесь ожидают 3D-принтер, квадрокоптер, шлем виртуальной реальности, современное оборудование для робототехники.Стоит отметить, что робототехника пользуется в школе особой популярностью у детей разных возрастов. Так, шестиклассникрассказал Дмитрию Азарову об успехах саврухинских школьников и продемонстрировал собственное изобретение – робота-уборщика, а также фигуры, которые были выполнены на подаренном школе 3D-принтере.Общаясь со школьниками, глава региона отметил, что интерес к робототехнике и в целом к техническому творчеству важен для будущего мальчишек и девчонок, а также для будущего страны, региона и родного района. «Пусть ваше увлечение перерастет во что-то большее», – пожелал школярам губернатор.Также Дмитрий Азаров ознакомился с краеведческим музеем школы, в пополнении экспозиции которого принимали участие как школьники, так и жители Саврухи. Сейчас ученики, которые занимаются развитием музея, и преподаватели готовятся к Году памяти и славы и 75-летию Великой Победы. Здесь готовят выставку об участниках войны. Отдельное направление – информация о выпускниках 1941 года (это был первый выпуск в истории школы), которые со школьной скамьи ушли на фронт. Всего из Саврухи в ряды Красной Армии в годы войны было призвано более полутора тысяч человек, передает пресс-служба облправительства.