В Самарской области в 2020 году планируют создать 21 новый детский мини-технопарк

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Варианты мини-технопарков представили проектные группы образовательных организаций региона, в которых они будут размещены. Каждая концепция создавалась с учётом особенностей муниципалитетов, населённых пунктов и сетевой организации, налаженной в округе. Выбирая направления обучения, прежде всего, принимались во внимание интересы учащихся и их родителей, а также перспективы развития местной экономики.Учитывая опыт прошлого года, было принято решение в новых мини-технопарках организовать обучение детей по трем направлениям: «Информационные технологии», «Робототехника», «Виртуальная и дополненная реальность». Воплотить свои инженерные идеи дети смогут в Hi-Tech цехе, который планируется оснастить современными станками, 3D-принтерами.«Вовлекать детей в инженерное творчество, заинтересовывать их робототехникой, знакомить учеников с современными технологиями и оборудованием мы должны начиная с первого класса. Это поможет ученикам определиться с будущей профессией. Поэтому кроме реализации федеральных проектов, входящих в национальный проект «Образование», мы разработали его региональные составляющие, — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Благодаря этому в 19 образовательных организациях, большинство из которых — сельские, уже открылись детские мини-технопарки, работающие по модели «Кванториума». По итогам этого года мы планируем создать их в каждом муниципалитете Самарской области. Это позволит нам создать самые современные формы организации образовательного процесса в сфере технического творчества для детей не только из мегаполисов, но и для проживающих в сельской местности и малых городах».Каждая организация получит необходимое оборудование за счёт средств бюджета Самарской области. Ремонт помещений и оснащение мини-технопарков планируется завершить к 1 сентября 2020 года. К этому же времени все преподаватели, которые будут в них работать пройдут обучение и повышение квалификации на базе «Кванториумов».Руководитель управления проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки Самарской области Сергей Ерёмин отметил: «Сегодня мы высказали замечания к ряду проектов. До начала работ по созданию детских технопарков они должны быть устранены. Это направление входит в региональную составляющую национального проекта «Образование», а значит, должно быть реализовано с максимальной эффективностью в интересах всех жителей Самарской области».Кроме того, до 2022 года в Самарской области будут созданы два детских технопарка «Кванториум» (Новокуйбышевск, Сызрань), 2 центра цифрового образования детей «IT-куб» (Самара, Тольятти), 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 2 центра непрерывного повышения профмастерства педагогов, а также центр опережающей профессиональной подготовки и центр оценки профмастерства и квалификации педагогов. Кроме этого, будут сформированы 2 мобильных «Кванториума», в 7-ми коррекционных школах будет обновлена материально-техническая база, а в 279 школах и учреждениях среднего профессионального образования будет создана цифровая образовательная среда, передает пресс-служба облправительства.