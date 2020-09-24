В Самарской области стартовала Всероссийская олимпиада школьников

181

Всероссийская олимпиада школьников — интеллектуальное соревнование, принять участие, в котором может любой школьник.

В Самарской области начинается школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом году наш регион выбран фондом «Талант и успех» в качестве пилотной площадки, на которой впервые интеллектуальные состязания по шести предметам (математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия) пройдут в онлайн режиме на платформе образовательного центра «Сириус». Это позволит ученикам решать задания из любой точки подключения (дома или школы)- благодаря индивидуальному коду. Чтобы рассказать детям о том, как работает новая система учителя сели за парты и попробовали на себе техническую новинку.

«Это несложно и очень удобно, - рассказывает преподаватель физики из гимназии №11 г.о. Самара, Александра Воловик. - Я думаю, что когда дети получат коды, они смогут работать и из дома, они смогут работать и на школьных компьютерах, потому что довольно-таки простая система. Мы сейчас уже тестировали и за 2-3 минуты справились».

Всероссийская олимпиада школьников — интеллектуальное соревнование, принять участие, в котором может любой школьник. Вовлечение ребят в олимпиадное движение является одним из ключевых элементов в достижении национальных целей развития России в части создания возможностей для самореализации и развития талантов.

Губернатор Дмитрий Азаров ранее подчеркивал, что крайне важно выстроить в регионе работу с одаренными детьми. По инициативе Главы региона в 2019-м было подписано соглашение с фондом «Талант и успех» по созданию центра, который работает по модели сочинского Сириуса, он получил название «Вега». В этом году в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, его капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием. Это позволяет вывести обучение детей на качественно новый уровень.

«Специфика Всероссийской олимпиады школьников такова, что могут в ней могут принимать участие школьники, начиная с четвертого класса. И это очень важно. Потому что ребята в самом юном возрасте гораздо глубже погружаются в предметы, учатся решать нестандартные задачи и постепенно присоединяются к олимпиадному движению, - подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. – По итогам нацпроекта Россия должна войти в 10 сильнейших стран мира по качеству общего образования. Такую задачу поставил Президент Владимир Владимирович Путин. Я уверена, что участие наших учеников во Всероссийской олимпиаде школьников однозначно поможет в ее достижении».

Всероссийская олимпиада проходит в несколько этапов - от школьного до заключительного - всероссийского. Чтобы пройти на следующий уровень, нужно набрать необходимое количество баллов. При этом, хорошие результаты на заключительном этапе интеллектуального соревнования подарят участникам льготы при поступлении в профильные вузы страны. Педагоги Гимназии №11 отмечают, что во Всероссийской олимпиаде школьников у них участвуют 98% учеников. Возможность попробовать свои силы и решить задания онлайн режиме на платформе образовательного центра «Сириус» можно будет с 1 по 30 октября. Подробный график опубликован на сайте министерства образования и науки Самарской области.