В Самарской области создаются новые возможности для развития способностей каждого ребенка

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На базе школы №4 г. Сызрани глава ведомства провел совещание с руководителями общеобразовательных учреждений Сызрани, Октябрьска, Шигонского и Сызранского муниципальных районов. В ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в 10-11 классах, особенности организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году в соответствии с санитарными требованиями и рекомендациям Роспотребнадзора и реализация национального проекта «Образование» на территории Западного образовательного округа.В России очередной учебный год 2020/21 должен традиционно стартовать 1 сентября‬. Министр просвещения Сергей Кравцов ранее отмечал, что нет никаких оснований для переноса начала учебного процесса. Все без исключения образовательные учреждения страны готовы принять обучающихся с соблюдением предписаний безопасности, которые были составлены Роспотребнадзором.«Школа создана для детей, а мы должны создать все условия для осуществления образовательного процесса, чтобы обеспечить качество образования на высоком уровне, - подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Коллеги, я благодарен вам, что вы смогли справиться с вызовами времени в прошедшем учебном году, но и в новом перед и нами стоят очень важные задачи. Предстоит обеспечить на углубленном уровне изучение тех предметов, которые ребенок будет сдавать на ЕГЭ, и которые необходимы ему для поступления в конкретный вуз».Стратегия лидерства нашего региона - в развитии системы профессионального образования. Самарская область одна из первых в стране начала выстраивать работу по профориентации учащихся со школьной скамьи. Сейчас этой работе способствует национальный проект «Образование», который реализуется в Самарской области по инициативе Президента России Владимира Путина. В новом учебном году в регионе откроются 42 центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», 6 из них в Западном образовательном округе, а именно в Сызрани и Октябрьске. В настоящий момент в помещениях, где они разместятся, ведется ремонт, идет поставка оборудования, которое будет применяться как на уроках, так и во время внеклассной работы с ребятами.В рамках рабочего визита Виктор Акопьян ознакомился с материально-техническим оснащением школы № 4 г. Сызрани. Посетил кабинеты, подготовленные под размещение мини-технопарка. Он создается и оснащается в рамках региональной составляющей национального проекта «Образование» по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.«Чтобы как можно больше ребят, проживающих в отдаленных от областного центра малых городах и районах региона, смогли проявить себя в техническом творчестве, по инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова мы в прошлом году приступили к созданию мини-технопарков. Они работают по модели Кванториума, оснащены современным оборудованием, шлемами виртуальной реальности, квадракоптерам, комплектами для занятия робототехникой, - заметил глава регионального минобрнауки. – В этом году мы продолжаем начатую работу и в дополнение к созданным 19 мини-технопаркам, откроем еще 21».Кроме того с первого сентября по районам Самарской области будет курсировать мобильный «Кванториум», который поступил в регион в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», передает пресс-служба облправительства.