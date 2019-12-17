В Самарской области состоялся двухдневный Всероссийский форум «Педагогическая гавань»

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Приветственный адрес Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова зачитал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян:«Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивал: «Наша задача – сформировать по-настоящему современную образовательную среду, комфортную и для учителей, и для учеников, создать все необходимые условия для развития творческих способностей детей и подростков». На ее решение направлены стартовавшие по инициативе главы государства национальные проекты «Образование», «Демография», программа «Десятилетие детства». Проведение форума «Педагогическая гавань», безусловно, также способствует этому».Во время Всероссийского форума «Педагогическая гавань» на протяжении двух дней работали тематические площадки, проводились мастер-классы от лучших работников образования - финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года».«На форуме «Педагогическая гавань» традиционно собираются лучшие учителя страны, чтобы передать свой опыт и показать такие мастер-классы, которые мы нигде больше не увидим, - подчеркивает Римма Ронжина, учитель математики из республики Башкортостан. - Мы возвращаемся в свои регионы и, конечно, транслируем тот опыт, который получили, рассказываем об успешных практиках наших коллег». Самарская область не случайно выбрана местом проведения Всероссийского форума. За последние годы победители регионального этапа конкурса четырежды входили в пятерку лучших учителей России.Главная задача Всероссийского форума «Педагогическая гавань» - выявление и поддержка талантливых педагогов Самарской области, популяризация конкурсного движения «Учитель года» и повышение престижа учительской профессии. Особое внимание по традиции было уделено методическому сопровождению и профессиональному становлению молодых педагогов, передает пресс-служба облправительства.