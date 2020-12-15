В Самарской области решили продлить удаленку школьникам 6-11 классов.

161

Дистанционное обучение для них действует до конца года, 29 декабря.

Выпускники 9 и 11 классов могут посещать очные консультации для подготовки к экзаменам.

Ребята с 1 по 5 классы продолжают ходить в школы как обычно.

Как дети будут учиться после новогодних каникул, пока не решено - участники оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса определят это в зависимости от эпидситуации. Напомним, ранее рассматривалась возможность уже с 20 декабря перевести на дистанционный формат всех школьников и студентов, пишет Самру.ру.