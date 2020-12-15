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В Самарской области решили продлить удаленку школьникам 6-11 классов

15 декабря 2020 13:10
161
В Самарской области решили продлить удаленку школьникам 6-11 классов.

Дистанционное обучение для них действует до конца года, 29 декабря.

Выпускники 9 и 11 классов могут посещать очные консультации для подготовки к экзаменам.

Ребята с 1 по 5 классы продолжают ходить в школы как обычно.

Как дети будут учиться после новогодних каникул, пока не решено - участники оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса определят это в зависимости от эпидситуации. Напомним, ранее рассматривалась возможность уже с 20 декабря перевести на дистанционный формат всех школьников и студентов, пишет Самру.ру.

 

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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Объем жилищных кредитов, выданных с начала года  Сбербанком в Поволжье, превысил 100 млрд рублей

За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.


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Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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