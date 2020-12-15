В Самарской области решили продлить удаленку школьникам 6-11 классов.

Дистанционное обучение для них действует до конца года, 29 декабря.
Выпускники 9 и 11 классов могут посещать очные консультации для подготовки к экзаменам.
Ребята с 1 по 5 классы продолжают ходить в школы как обычно.
Как дети будут учиться после новогодних каникул, пока не решено - участники оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса определят это в зависимости от эпидситуации. Напомним, ранее рассматривалась возможность уже с 20 декабря перевести на дистанционный формат всех школьников и студентов, пишет Самру.ру.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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